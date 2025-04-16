清水之光！浮現祭榮獲 2025 美國繆思創意獎 台灣唯一獲獎音樂祭

「浮現音樂祭」於清水鰲峰山開唱，吸引數千名樂迷湧入同歡。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕中部年度音樂盛事「浮現音樂祭」，每年於清水鰲峰山開唱，吸引數千名樂迷湧入清水，成為國內匯聚了搖滾、電子、流行、獨立音樂的大型音樂祭，集結數十組樂團。今年獲得「2025 美國繆思創意獎 MUSE Creative Awards 活動類（現場演出）最高榮譽 —Platinum 鉑金獎」肯定，讓團隊相當振奮，民眾大讚清水之光。

台中是全國最多音樂祭典的縣市，一年大約七至八場音樂盛事，今年浮現祭除了需購票入場的鰲峰山舞台區，另外於港區藝術中心廣場舉行免費的「浮現祭X GO GO FEST @清水眷村」聯合公益活動，讓民眾不用購票，也能自在聆賞樂音。

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浮現祭藝文展演空間指出，從節目設計、國際邀請，到在地串聯與美食導覽，一直以來都在試著讓音樂祭不只是一場演出，而是一個關於台灣文化、地方風景、以及所有樂迷們的故事。這份獎項是來自國際的肯定，感謝大家。

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