晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐佳瑩怎麼了！突然在台上落淚 背後心聲曝光

徐佳瑩全力投入「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會。（亞神音樂提供）徐佳瑩全力投入「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會。（亞神音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕近期全力投入「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會的徐佳瑩，重磅宣布6月的好消息，《尋人啟事》專輯將發行限量紅膠，徐佳瑩轉發了一段演唱會上歌迷舉起燈海大合唱〈尋人啟事〉的影片，透露自己總是被這樣的段落感動到偷偷落淚，這種與歌迷交心的時刻最令她難以忘懷。

徐佳瑩自認是很幸福的人，因為從小就喜歡聽音樂，她相信音樂是一件美好的事，也是一種無條件地陪伴，不管是正在想念、正在懷疑自己或是正在經歷任何挫折，都是在一邊聽音樂的時候一邊慢慢地往前走，音樂可以讓大家克服很多難關及恐懼。

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會已舉辦17場。（亞神提供）徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會已舉辦17場。（亞神提供）

她誠摯地邀請歌迷在「變得有些奢侈的事」演唱會中隨著音樂感受每一個細節，「每首歌的燈光顏色變換，就像在生活中每天會遇到不同的事件、遇到不同的人、有不同的天氣、不同顏色的天空，把這些濃縮到演唱會哩，盡情的感受與投入，去拾起也去放下。」

跟著巡演，徐佳瑩到了許多沒去過的城市，對於能夠在現場唱歌給大家聽，她感動表示：「這是一種榮幸，因為有你們，我才會站在這裡。演唱會上的每一分每一秒我心裡都是感謝。」巡迴迄今已經唱到第17場，也逐漸進入倒數計時的階段，每一個演唱會上的瞬間對她都很重要，「我開始出現了一種微微捨不得的感覺，現在每一次我都會很有意識地去品嘗每一個細節，想要再多仔細看看大家的臉。」

徐佳瑩被歌迷感動。（亞神音樂提供）徐佳瑩被歌迷感動。（亞神音樂提供）

每當全場歌迷在〈尋人啟事〉這首歌舉起手機製造出星海，就是徐佳瑩最被觸動的時刻，她總是忍不住拿起自己的手機紀錄下這美麗的畫面，並數度被歌迷震耳欲聾的歌聲感動到必須努力忍住眼淚，深怕自己偷哭被大家發現。

《尋人啟事》預購期自4月18日至4月28日，6月20日正式發行，詳情見亞神音樂官方平台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中