徐佳瑩怎麼了！突然在台上落淚 背後心聲曝光

徐佳瑩全力投入「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會。（亞神音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕近期全力投入「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會的徐佳瑩，重磅宣布6月的好消息，《尋人啟事》專輯將發行限量紅膠，徐佳瑩轉發了一段演唱會上歌迷舉起燈海大合唱〈尋人啟事〉的影片，透露自己總是被這樣的段落感動到偷偷落淚，這種與歌迷交心的時刻最令她難以忘懷。

徐佳瑩自認是很幸福的人，因為從小就喜歡聽音樂，她相信音樂是一件美好的事，也是一種無條件地陪伴，不管是正在想念、正在懷疑自己或是正在經歷任何挫折，都是在一邊聽音樂的時候一邊慢慢地往前走，音樂可以讓大家克服很多難關及恐懼。

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徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會已舉辦17場。（亞神提供）

她誠摯地邀請歌迷在「變得有些奢侈的事」演唱會中隨著音樂感受每一個細節，「每首歌的燈光顏色變換，就像在生活中每天會遇到不同的事件、遇到不同的人、有不同的天氣、不同顏色的天空，把這些濃縮到演唱會哩，盡情的感受與投入，去拾起也去放下。」

跟著巡演，徐佳瑩到了許多沒去過的城市，對於能夠在現場唱歌給大家聽，她感動表示：「這是一種榮幸，因為有你們，我才會站在這裡。演唱會上的每一分每一秒我心裡都是感謝。」巡迴迄今已經唱到第17場，也逐漸進入倒數計時的階段，每一個演唱會上的瞬間對她都很重要，「我開始出現了一種微微捨不得的感覺，現在每一次我都會很有意識地去品嘗每一個細節，想要再多仔細看看大家的臉。」

徐佳瑩被歌迷感動。（亞神音樂提供）

每當全場歌迷在〈尋人啟事〉這首歌舉起手機製造出星海，就是徐佳瑩最被觸動的時刻，她總是忍不住拿起自己的手機紀錄下這美麗的畫面，並數度被歌迷震耳欲聾的歌聲感動到必須努力忍住眼淚，深怕自己偷哭被大家發現。

《尋人啟事》預購期自4月18日至4月28日，6月20日正式發行，詳情見亞神音樂官方平台。

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