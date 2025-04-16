創作鬼才出事了！小安組裝模型懶戴防毒面具 引發嚴重反應

小安嘻哈電音新曲《就讓它奇怪吧》MV首播 。（好感度音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕音樂鬼才小安再推出嘻哈電音新曲《就讓它奇怪吧》，錄音過程中小安也吐露首次面臨挑戰，坦言：「反覆練了好久嘴巴還是跟不上！」而接連公布新曲讓樂迷頻頻跪求現場演出，竟意外釣出神秘低調的小安親回：「很抱歉要讓你失望了。」

《就讓它奇怪吧》描繪在網路社群中，各式浮誇的雲端人設和虛幻不實的追捧充斥其間，人們渴望躺平，卻又希望獲得令人羨慕的成就，這些與現實脫節的風氣令人困惑，在這樣的亂世中，各種奇想提問層出不窮，卻沒有答案，也沒有理所當然的解釋，只能「就讓它奇怪吧！」

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在這首新歌中，小安挑戰嘻哈電音，因為節奏與歌詞必須非常貼合，錄音時竟然反覆練了好久嘴巴還是跟不上，而為了維持整體音樂的韻律感，卻又無法隨意降速唱，這讓他不得不硬著頭皮反覆練習，感慨真的太為難了。

樂迷苦等22年跪求現身，小安親回原因。（好感度音樂提供）

值得一提的是，《就讓它奇怪吧》的MV製作過程出奇順利。小安苦嘆之前製作《憂愁 ver.X》時拍攝了兩千多張停格照片，拍到腰快斷了；而在《收買妳的愛》的製作中，則因畫圖導致右手肌腱滑膜發炎，這次慶幸能毫髮無傷地完成MV。

小安分享了這兩年再度發行歌曲後的心路歷程，自認在玩音樂上非常任性，自去年發行《收買妳的愛》後，他原本打算趁空檔放鬆，特意將收藏已久的鋼彈模型拿出來組裝改造，並順手拍攝畫面紀錄，沒想到腦中突然產生奇想：「幫鋼彈機器人配樂會是什麼樣子？」於是他忍不住放下手中的零件，轉而又開始玩起配樂，沉浸在這個創作過程中。

小安一口氣創作出了兩首新歌和五首配樂，還追加了《無情我抵著閣較無情个妳》和《愛是我的》重新remix，完成概念合輯。而合輯的名稱《pLASTic oVERdoSE mixtape》則源於他組合鋼彈模型的塑膠感及膠水揮發物質，小安更透露組裝模型時，膠水與油漆溶劑混合容易揮發出有毒物質，曾幾次因嫌麻煩而未戴上防毒面具，會不慎過量吸入，導致引起嚴重的皮膚過敏好幾天。

新曲接連驚喜公布，讓苦等22年的樂迷不斷跪求現場演出，小安留言道歉表示：「實在很對不起你們，這件事從《無情我抵著閣較無情个妳》就一直被問。除了聲音有點啞，我的喉嚨也一直都是乾乾卡卡的，很難控制音準。錄音可以勉強挑時間和take，但要正常唱完一首歌是沒辦法的，更不用說整場表演了。所以我也是抱著丟一首是一首的心情在做的，很抱歉讓你們失望了。」

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