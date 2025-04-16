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娛樂 最新消息

欣西亞嫁洋尪22年 爆「拍性愛片」痛哭求刪除

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「性愛教官」之稱的兩性專家欣西亞，與大她6歲的美籍老公Shane任翔結婚22年，經常在社群暢談男女房事，吸引大票網友關注；她近日與粉絲進行問答互動時，自爆曾經與老公拍攝性愛影片，事後哭著求刪除，才沒衍伸後來的外流事件。

欣西亞與大她6歲的美籍老公Shane任翔結婚22年。（翻攝自IG）欣西亞與大她6歲的美籍老公Shane任翔結婚22年。（翻攝自IG）

欣西亞近日在YouTube頻道上傳新片，與粉絲進行「親密診療室」問答。其中，一名網友詢問，她的男友生日將至，要求禮物是用影像記錄性愛過程，還稱讚其身材性感，想藉此留作紀念，是否該答應此請求？對此，欣西亞坦言，如今越來越多熱戀中的男女，會將性愛過程用影像記錄，但是理由是否如同男人所述，答案會讓自己大翻白眼。

欣西亞自爆，曾經被相同話術勸說，與老公Shane拍過性愛影片。她憶起當年，在兩人結婚紀念日，會答應拍攝是因為出自於好奇，開拍前還「妝髮齊全」，穿上情趣蕾絲戰袍，自嘲有「表演型人格」，想說要拍就要盡善盡美。

欣西亞透露，兩人當時嘗試各種體位後來她認為，某些仰拍角度上，自己顯得非常醜，因此要求Shane刪除，「這種醜陋畫面她絕對不可能讓老公保存下來，更不可能讓它外流」，最初老公還說很美不用刪，直到她發飆老公才不情願地動手刪檔案。

欣西亞以自身經歷呼籲，「性愛影片能不要拍就不要拍」，除非戴面具或是不露臉，就算外流也認不出是誰，否則分手、離婚後，恐會後患無窮。

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