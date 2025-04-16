遭陳志強爆放鳥食言！王仁甫「缺席婚宴」尷尬曝內情

孫協志（左起）、王仁甫、陳志強掀起結婚通知之亂。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕許孟哲、王仁甫等人主持中視《飢餓遊戲》本週到南投埔里出外景，節目邀請藝人陳志強、貝童彤、柳丁哥哥、天竺鼠姐姐、Eason、王宣、Julia等，一開場，許孟哲因重感冒被主持群集體「排擠」，王仁甫嚴正要求他戴口罩：「如果大家都感冒，後面行程全泡湯，損失很大！」結果許孟哲開口想解釋，眾人卻立刻四散，但陳志強毫不畏懼，一個大擁抱力挺兄弟，旁人見狀大叫「完了！憋氣、快憋氣。」擁抱完就被眾人笑虧「你已經不乾淨了」。

2月才辦完喜宴的陳志強遇上剛登記結婚的孫協志連聲恭喜，沒想到陳志強話鋒一轉對著王仁甫說：「我多早講我什麼時候要辦喜宴，結果在場只有彤彤去，還有人說我真的很忙，但會到現場跟你恭喜還有抱一下再離開，不入席，結果現場沒看到人。」王仁甫瞬間尷尬地說：「我是真的很想去，但人在國外，所以趕快補給你（禮金）。」說完竟轉而補孫協志一槍：「不像有些人結婚登記不通知的，要靠媒體才知道，這就比較難過了。」

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節目中Eason與王宣剛好都穿著亮橘紅衣，被笑像「交通錐」再加上柳丁哥哥的亮黃T恤，三人被封為「全新幼幼台組合—紅綠燈哥哥姐姐」。進行「雙人單腳跳繩」關卡時，Julia與許孟哲因為腿太長反而難配合，橫著站又要顧繩子還要看前方，動作超詭異，還被笑像「起乩」。

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