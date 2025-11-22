自由電子報
（影）金馬62》范冰冰奪影后致詞二度提「中國電影人」 網酸：看來很想解凍

第62屆金馬獎影后由《地母》范冰冰拿下，不過她得獎感言二度講出「中國電影人」。（翻攝自微博）第62屆金馬獎影后由《地母》范冰冰拿下，不過她得獎感言二度講出「中國電影人」。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第62屆金馬獎今（22）日登場，稍早影后由《地母》范冰冰拿下，范冰冰不克出席典禮，由導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。不過她得獎感言二度講「中國電影人」似乎有些刻意提及，畢竟導演是馬來西亞人且電影還是在台灣播出。得獎消息傳開後，許多網友還是大方祝福，並稱金馬獎很公平，無論人有沒有到、只要做得好就能拿獎。

范冰冰時隔9年再以《地母》入圍金馬獎最佳女主角，並順利拿下影后寶座。（金馬執委會提供）范冰冰時隔9年再以《地母》入圍金馬獎最佳女主角，並順利拿下影后寶座。（金馬執委會提供）

范冰冰時隔9年再以《地母》入圍金馬獎最佳女主角，晚間她順利拿下影后寶座，她透過電話連線講得獎感言，網友們則直呼她很不容易，畢竟她被中國打壓多年，「冰冰姐重返中國就靠金馬了！」、「重新來過～」不過她在得獎感言中數度提到中國電影人也讓部分網友開酸：「誰跟你中國人？」、「還是要加個中國電影人，回去才能交代」、「歡迎中國影人突破封鎖，用任何形式參與金馬」、「自由的滋味，民主國家最大器了，恭喜」，還有人猜測范冰冰應該很想在中國解凍，敢連線已經值得肯定。

