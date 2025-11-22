自由電子報
娛樂 最新消息

粿粿哥哥開嗆范姜彥豐！富二代身分曝光 喊話砸錢提告酸民

范姜彥豐（右）與粿粿婚變越演越烈。（翻攝自IG）范姜彥豐（右）與粿粿婚變越演越烈。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕明星夫妻檔粿粿與范姜彥豐婚變後，粿粿的同母異父哥哥韓秉融第一時間跳出替妹妹發聲。即便外遇的是由粿粿，韓秉融仍強烈挺妹，甚至公開批評范姜彥豐「吃軟飯」，立場相當鮮明。

根據《鏡週刊》報導，韓秉融的生父是財力雄厚的企業人士，日前過世後留下一筆可觀的遺產與基金會由他繼承，也讓他喊話要替妹妹提告酸民時顯得底氣十足。

韓秉融曾是喬傑立男團「太極」成員，現任「藝想台灣」創辦人與「秀卡司娛樂」創意總監。母親再婚後生下粿粿，他與妹妹情感深厚，對她向來極力保護。

在粿粿婚變初期，韓秉融並不知妹妹涉及外遇，但在范姜彥豐提出爆料後，他仍選擇站在妹妹一邊。本月1日他更在 Threads 痛批范姜彥豐「長年吃軟飯」，重炮指控對方為了利益不顧家庭。他更霸氣喊話：「哥挺妳，不要再被爛人欺負。」

隨後粿粿發布影片，透露婚後家用多由她負擔，仍遭大量負評攻擊。韓秉融再次跳出力挺，甚至要幫妹妹找律師提告誹謗與酸民留言，表示「任何攻擊通通提告」，展現保護家人的強硬態度。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body
