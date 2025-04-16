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娛樂 最新消息

影帝金哈克曼驟逝 驚悚抓到真正元兇

金哈克曼（左）和妻子貝琪荒川結褵34年，卻在短短一週內相繼過世。（達志影像）金哈克曼（左）和妻子貝琪荒川結褵34年，卻在短短一週內相繼過世。（達志影像）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕95歲奧斯卡影帝金哈克曼不幸在2月26日和65歲妻子貝琪荒川在新墨西哥州聖塔菲住處被發現死亡，現場另有1隻德國牧羊犬喪命。

法醫對外宣布金哈克曼死因為心臟病和阿茲海默症，妻子貝琪死因則確定為漢他病毒，且疑似比他早一週過世，他生前對妻子過世可能渾然不覺。

相關新聞：健康網》金哈克曼與妻子雙雙身亡 認識漢他病毒

綜合外媒報導，首席法醫賈雷爾表示金哈克曼死於心血管疾病，阿茲海默症是重要促成因素，而貝琪可能在2月11日因感染漢他病毒去世，這是一種由鼠類傳播潛在致命病毒，2起死亡事件均被歸類為自然死亡，範圍包括心臟病、中風、癌症、呼吸衰竭、感染和與年齡相關的併發症。

而有法醫更表示，最後確定2人死亡最大兇手，其實是老鼠。據了解，當地衛生部門前往調查，在8棟建築物發現有大量老鼠蹤跡，被指當地生活環境是鼠患溫床，金哈克曼家中隨後被發現2間獨立小屋、3間棚屋以及車庫及汽車內，有大量老鼠排泄物，更誇張是，車庫內還有一隻活老鼠和一整個老鼠窩，顯示老鼠入侵嚴重。

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