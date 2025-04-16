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娛樂 最新消息

許瑋甯全台唯一！美到靠臉「就能免費停車」獨享特權7字發聲

〔記者邱奕欽／台北報導〕許瑋甯擁有混血深邃五官、空靈氣質，靠臉吃飯完全不成問題，但偏偏要靠精湛演技成為實力派演員。如今，台灣有一處店家就直接表態，唯獨許瑋甯可靠美貌享有免費停車的福利，而她獲悉後更開心地做出回應。

許瑋甯獲得店家的停車特權開心做出回應。（組合照，翻攝自IG）許瑋甯獲得店家的停車特權開心做出回應。（組合照，翻攝自IG）

台灣店家為避免店門口遭陌生車輛停放，直接在門口擺放禁止停車的告示，標語更直白地表態「請勿停車，長得漂亮也不行，許瑋甯可以」。沒想到，許瑋甯真的看到了店家的心聲，隨後更會心一笑轉發IG做出回應，「哪裡？怎麼那麼好？」可愛的反應更逗樂所有粉絲。

事實上，許瑋甯曾因不同於一般人的混血兒外表，導致在求學期間遭到同儕們的惡意排擠，進入演藝圈之後又被定型只能演千金小姐、感情介入者等綠葉角色，直到和林心如的《16個夏天》才讓她的演技被肯定，到近年的《當男人戀愛時》、《麻醉風暴》、《誰是被害者》到《她和她的她》等作品，次次演出都讓人有不同的驚艷及感受。

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