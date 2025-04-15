程予希再穿制服先放下羞恥心！紀卜心國中翹課吃麻辣燙直接被毒打

電影《夏日最後的祕密》今舉行記者會，（左起）邱晧洲、林子閎、程予希、紀卜心、施柏宇（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《夏日最後的祕密》今（15）日舉行記者會，主要演員施柏宇、程予希、林子閎與紀卜心一同出席，四人在片中重返高中校園，再度穿上制服，也勾起許多學生時代的荒唐回憶，現場笑聲不斷。

程予希分享自己的翹課事蹟。（記者潘少棠攝）

程予希率先分享自己「最狂翹課事蹟」，她高中時偷偷南下墾丁玩了一整天，再趕在凌晨回台北上課，「當時還有留級生幫忙租車」，讓全場驚呼她根本就是電影裡角色的翻版。紀卜心則自爆國中時曾翹調補習班只為吃一碗麻辣燙，結果發票沒處理好，被媽媽在書包裡發現，「回家直接被毒打，我真的很不會善後！」

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紀卜心曾翹調補習班吃麻辣燙卻被媽媽抓包。（記者潘少棠攝）

林子閎說自己小時候不太愛讀書。（記者潘少棠攝）

林子閎也坦承小時候不太愛讀書，強調雖然會翹課但從不惹事，他在戲外和施柏宇私下是多年好友，拍攝期間還常相約下戲後去跑步。兩人自稱是彼此的「跑友」，不過施柏宇也苦笑表示：「殺青後原本想繼續相約跑步，但他太早起了！我九點起床，他五點就起來晨跑，根本追不上。」

施柏宇曾有段青澀單戀。（記者潘少棠攝）

至於學生時期最難忘的回憶，施柏宇曾有段青澀單戀，他說高中時曾鼓起勇氣追學姐，每天買早餐、買飲料，只為多一點接觸機會。他還自爆大學時為女友安排驚喜，曾特地請朋友在河濱公園對岸施放煙火，「那時候就假裝約她散步，然後煙火一放，希望自己看起來很酷啦！」

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這次再次穿上制服，程予希笑說「羞恥心要先放下」，她特別調整聲線來詮釋高中生角色，「而且我的角色嗓門很大，拍攝前會做發聲練習。」她也透露，在拍攝現場大家常常即興發揮，不拘泥劇本，「這樣講出來的台詞會更生活、也比較像我們當下真實的互動。」《夏日最後的祕密》將於4月30日在台上映。

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