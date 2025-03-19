施柏宇鐵道告白程予希吼到哭！浪漫草地吻被蚊子叮很癢

施柏宇（左）和程予希在《夏日最後的祕密》上演浪漫草地吻，其實被蚊子叮爆。（阿榮影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕青春愛情電影《夏日最後的祕密》由施柏宇、程予希、林子閎領銜主演，三人在片中上演情感糾葛，施柏宇除了與程予希上演浪漫的「鐵道告白」，隔著平交道、聲嘶力竭示愛，還有一場浪漫「草地吻」。不過兩人自爆看起來浪漫，「但其實蚊子超多（笑），我們一直邊拍邊忍住不抓癢。」

片中施柏宇隔著平交道向程予希深情告白，伴隨著火車疾馳而過的轟鳴聲，他用盡全力大喊：「我真的好喜歡你！」這場戲也讓施柏宇回憶起當時的情感爆發：「火車聲過去，我的心跳真的快到不行，像是真的在告白一樣。」

請繼續往下閱讀...

施柏宇在《夏日最後的祕密》聲嘶力竭、催淚告別。（阿榮影業提供）

然而，這平交道卻同時見證了兩人最痛徹心扉的時刻，施柏宇聲嘶力竭地哭喊：「一定要記得我，我真的好愛你！」止不住的眼淚流了下來，而程予希同樣淚流滿面，撕心裂肺地回應：「可不可以不要分手！」曾經滿溢的幸福，如今卻被無法言說的秘密撕裂，讓人好奇兩人之間到底發生了什麼。

談及這場鐵道離別戲，程予希說拍的過程中感同身受，「真的有一種無力感湧上心頭，那是非常真實的情緒，眼淚也因此不自覺地掉下來。」施柏宇補充：「我完全沉浸在角色的情感中，感受到的不只是顏立堯的無奈，還有自己內心的情感釋放。那句『我真的好愛你』不僅是台詞，真的是我對角色情感的真實表達，每一個人都會有不捨和無法挽回的遺憾。」《夏日最後的祕密》將於4月30日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法