張兆志幫前妻許允樂反攻黑粉 李怡貞揭露「暗黑操作手法」

藝人張兆志日前兩度開直播，為前妻許允樂發聲，並提出相關證據佐證，律師李怡貞昨晚則對此事在臉書發文表達想法。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人張兆志日前兩度開直播，為前妻許允樂發聲，公開指控認識30多年的學弟陳姓夫妻涉嫌抹黑，並提出相關證據佐證，律師李怡貞昨晚在臉書發文，感嘆「黑粉團」的存在早已不是新聞，直言這類團體確實存在，並揭露其操作手法。

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李怡貞指出，這些黑粉團經常在特定時段大量出現，操作多個帳號對目標人物發動「重擊」，不僅惡意誣蔑，還常伴隨外貌羞辱、嘲諷言詞等攻擊，「沒練過的真的有可能會因此重傷。」她坦言自己是在「不小心碰到奈何橋」後，才逐漸接觸到這些荒唐行徑，並無奈表示：「真的是踩到狗屎！」

雖然遭遇不堪，但李怡貞也以一貫幽默的語氣表示：「跟他們玩玩蠻好玩的，智商都不高，易怒，動不動就下詛咒。」她也語帶諷刺地說：「奈何橋近期越來越『奈何橋化』，應該是快見到包青天了。相由心生，兩眼淚汪汪囉。」

張兆志昨喊話前妻：「許允樂，張兆志幫妳做到了，法律沒有幫我們的，我們自己幫自己，我希望你可以過得幸福過得好，剩下的我可以自己承擔。」而許允樂也發文疑吐心境，「剩下的一萬多天，活成自己喜歡的樣子，其他人事物，我已經不在乎。」

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