日本AV女優穿學生服出包遭慘噴 意外吸引2000萬瀏覽

日本AV女優松本一香發性感照被吐槽。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優松本一香雖然沒有超巨豐胸，但卻大受喜愛，片商甚至稱她為「最強AV」。先前她的社群平台帳號無緣無故被鎖，只能另開新帳號，人氣大不如前，沒想到近日她分享了2張穿著學生服撩起裙子的照片意外吸引2000萬人次瀏覽，不過並不是照片太香，而是她分享的照片被酸「內褲很解嗨」。

松本一香穿水手服搭配運動內褲，被虧「向法國麵包搭味噌湯」。（翻攝自X）

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松本一香的照片雖然被吐槽，但吸引2000萬人次瀏覽。（翻攝自X）

松本一香曝光的照片是她穿著灰色水手服，雙手將裙子掀起露出裡面的內褲，從照片看起來內褲款式偏向運動型，被日本毒舌網紅わきたむ吐槽她這種穿搭就像「法國麵包搭配味噌湯」。わきたむ轉發了松本一香的貼文，還批評她應該搭配可愛的蕾絲內褲，沒想到卻是這種搭配「就像是法國麵包搭配味噌湯一樣奇怪，法國麵包應該搭配的是熱燉菜才配」同時還嘲諷說，松本一香的搭配看起來「子宮很溫暖」。

松本一香原本的帳號因不明原因被鎖，只能另外申請新帳號。（翻攝自X）

不過黑紅也是紅，多虧わきたむ的吐槽，松本一香的新帳號意外收穫許多粉絲。

日本AV女優松本一香雖然沒有超巨豐胸，但卻大受喜愛。（翻攝自X）

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松本一香在香港超受歡迎。（翻攝自X）

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