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娛樂 最新消息

捲入愛情擂台戰！陶喆面對愛妻要求 靈魂拷問認底線鬆了

〔記者張釔泠／台北報導〕陶喆暌違12年推出第8張專輯《STUPID POP SONGS》，他坦言：「在音樂產業待了超過25年，不免讓人開始思考，自己在當今這個市場中是否還有一席之地。其實不論你從事哪一個行業，這樣的疑問或許都曾浮現在心頭：我是否還有價值？」對於這個被年輕、潮流與流行文化推動的產業而言，「尋找自我存在的意義、保持新鮮感與被認可，成了我們不斷追求的目標。」

陶喆在MV中化身感情諮商師。（偉大文化提供）陶喆在MV中化身感情諮商師。（偉大文化提供）

新輯以《STUPID POP SONGS》普普愚樂為題，他分享創作心境：「無論是同名歌曲還是整張專輯，都是我與自己內心對話的結晶。」提及在AI、生成式工具與各種音樂軟體高度發達的今天，音樂與藝術彷彿可以透過幾個簡單的提示就「被創造」出來，從中反思：「但數據能感受嗎？當一首歌的旋律與歌詞觸及某個特定音符時，它的靈魂會因此被感動到落淚嗎？我們的創作是否變得可有可無，只是一首又一首的普普愚樂？」

陶喆最新主打《千言萬語》改編鄧麗君經典老歌。（偉大文化提供）陶喆最新主打《千言萬語》改編鄧麗君經典老歌。（偉大文化提供）

專輯中15首作品出自於陶喆如今對於人生、愛的感悟，今日發片後趁勢於16日推出最新主打《千言萬語》MV，這回他將鄧麗君原唱的經典老歌改編：「每一次決定是否要翻唱一首歌，我心裡的目標都是：我能不能為這首歌帶來新的生命、新的面貌。其實現在大家聽到的這個版本是我這半年才完成的。」

陶喆新歌MV上演「愛情激辯擂台戰」。（偉大文化提供）陶喆新歌MV上演「愛情激辯擂台戰」。（偉大文化提供）

至於翻唱經典最難地方？陶喆直言：「我們太熟悉那些旋律和情緒了。要怎麼加入新的元素，是需要巧思和實驗的。當初一直卡在寫不出新的旋律，差一點就放棄cover這首歌。寫一段新的旋律，是希望能帶聽眾走向更高潮、更釋放的情感。但同時，又得顧慮原作的線條和精神，不能過度扭曲或破壞。」打造全新曲風，帶一點點neo soul的色彩、銷魂的電吉他和陶喆的歌聲對話，然後交給樂迷們好好感受。

陶喆在MV中化身感情諮商師。（偉大文化提供）陶喆在MV中化身感情諮商師。（偉大文化提供）

MV邀來李伯恩操刀，導演打造容納60位男女的議事廳，上演「愛情激辯擂台戰」，男女雙方急按發言鈴爭搶發言權，想要把千言萬語說給飾演仲裁角色的會議主席陶喆聽；MV中情侶互相抱怨受不了對方的生活習慣，是否有過類似經驗？他偷偷爆料，自己一直以來的確非常在意愛車、也會抗拒穿情侶裝，但過往堅持的底線似乎也開始鬆動，有了小小的妥協。他笑說現在若在他的愛車上喝水，反應不會那麼大了，「還有，過年跟耶誕節也可以和全家穿一樣款式的親子裝啦！」

陶喆MV中以帥氣挺拔的酒紅色西裝亮相，化身感情諮商師，在片中進行各種調解，MV看似劇情浮誇、荒誕，實為一齣調性討喜的愛情喜劇片。MV將於16日中午11點在官方頻道上架。

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