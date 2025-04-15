漫威最致命團隊！黑寡婦2.0驚天一跳超帶種 自爆平靜如禪定

佛羅倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》再度化身「黑寡婦2.0」葉倫娜。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威最新電影《雷霆特攻隊*》集合了「黑寡婦2.0」葉倫娜、「酷寒戰士」巴奇、紅色衛兵、「美國特工」約翰沃克、模仿大師、幽靈等雜牌軍，被喻為漫威最致命的超級團隊，佛羅倫絲普伊再度化身葉倫娜，更從世界上第二高的大樓定點跳傘，讓她直呼：「這是一段非常特別的時光，有很多獨特的經歷。」

這支奇葩隊伍裡有改過自新的惡棍、危險的反英雄及傭兵，其中甚至曾經是漫威宇宙中的死對頭，但是他們組成了特攻隊，也完成「復仇者聯盟」做不了的工作。當這群烏合之眾發現自己陷入了中央情報局局長設下的死亡陷阱後，他們必須踏上一段驚險的旅程，並迫使他們面對自己最黑暗的角落以完成自我救贖。

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導演傑克史崔爾先前受訪時表示，他從皮克斯的《玩具總動員3》裡，玩具手牽手齊力對抗自己被熔爐燒掉的命運的那場戲得到許多靈感，「那場戲之所以效果很好，是因為觀眾非常關心這些角色，也擔心他們是否能從垃圾場平安歸來，而《雷霆特攻隊*》也有相同的特色：他們都是受過傷的人！」

佛羅倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》驚天一跳。（漫威影業提供）

佛羅倫絲因為拍攝該片，讓她有機會從世界上第二高的大樓定點跳傘，可謂她從影生涯的最大挑戰。這棟高樓是位於馬來西亞吉隆坡的Merdeka 118摩天大樓，有118層樓高，她不但沒有用替身完成這個動作，還表示自己在跳下的過程中「極為平靜，像禪定一樣」，身為黑寡婦果然不僅讓人聞風喪膽，還非常帶種！《雷霆特攻隊*》將於4月30日搶先美國在台上映。

《雷霆特攻隊*》幕後花絮

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