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娛樂 電影

今年首部滿分神片！《罪人》受封「年度最佳」 影史留名直接封神

〔記者許世穎／綜合報導〕由《黑豹》金獎提名導演萊恩庫格勒推出的全新動作驚悚鉅作《罪人》，找來第五度合作的性感男神麥可B喬丹挑戰1人飾2角，該片日前媒體評價解禁，在爛番茄影評網上獲得超猛的100%完美好評，目前累積近50篇影評皆給出滿分，不少影評人表示電影震撼有力，還有人表示是近十年最佳電影。

麥可在片中分飾一對兄弟，渾身浴血大戰吸血鬼、大秀精壯身材，他所飾演的兩個角色也分別與女星海莉史坦菲德、烏米馬薩庫有不少感情戲，讓觀眾大飽眼福，演員的出色表現也獲得多位影評盛讚。

麥可B喬丹（左）在《罪人》和吸血鬼展開血戰。（華納兄弟提供）麥可B喬丹（左）在《罪人》和吸血鬼展開血戰。（華納兄弟提供）

電影出動影壇最高規格IMAX膠卷攝影機拍攝，打造前所未見的大銀幕沉浸感，導演庫格勒更祭出一顆獲影評讚賞「影史留名」的鏡頭，長達5分鐘的畫面穿梭於舞池，將當代街舞、芭蕾、嘻哈舞、爵士舞及非洲傳統舞蹈接連登場競技，在樂壇新星邁爾斯卡頓獻聲下，將藍調、搖滾、電子樂、傳統民謠、打擊樂等多種樂風共冶一爐，彷彿帶領觀眾穿越時空，將人類數千年歷史完美濃縮。

樂壇新星邁爾斯卡頓（中）在《罪人》獻唱，搭配一顆被譽為能在「影史留名」的長鏡頭，畫面驚人。（華納兄弟提供）樂壇新星邁爾斯卡頓（中）在《罪人》獻唱，搭配一顆被譽為能在「影史留名」的長鏡頭，畫面驚人。（華納兄弟提供）

影評大讚該鏡頭「大膽、極具風格且震撼靈魂」，《Screen Rant》更驚呼「那顆長鏡頭看得令我屏息，《罪人》絕對是今年至今最佳電影」。《The Wrap》更形容「這部片驚悚、深刻、動人又大膽，可能是萊恩庫格勒生涯顛峰之作」。《罪人》將於本週四（17日）包括2D、IMAX、Dolby Cinema、SCREENX版本同步在台上映。

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