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《SCOOL》黃耀冬直播唱跳被炎上 火速發文致歉

黃耀冬直播跳《愛你真的梅辦法》惹議。（翻攝自IG）黃耀冬直播跳《愛你真的梅辦法》惹議。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾參加《SCOOL》和擔任戲劇配角的黃耀冬，日前直播唱跳《愛你真的梅辦法》，讓大批粉絲不滿怒批：「這不只是厭女，更是對你們粉絲群體本身的輕蔑和嘲弄。」因事件持續擴大，黃耀冬14日晚間在IG以全黑發長文道歉。

愛你真的梅辦法歌詞「我坐上帕拉梅拉，你帶個大媽回家；我坐上帕拉梅拉，你還在5678單親媽媽」被指粗俗，黃耀冬眼見一發不可收拾，昨晚發道歉文強調對歌曲內容缺乏了解，是個人嚴重疏失。

黃耀冬公開致歉表示：「我不該在沒有充分了解歌曲內容的情況下，選擇進行表演，這是我作為一個公眾人物所不應該犯下的錯。」並坦承對於歌曲內容缺乏足夠的敏感與判斷，深感懊悔與羞愧。

《SCOOL》是天空娛樂與韓國電視台SBS Medianet跨國結盟共同製播亞洲男團偶像選秀節目，結合「School」和「Cool」兩個詞，「School」代表培養頂級K-pop人才的機構，而「Cool」則是打造時尚男孩的形象，最終票選人氣最高的七人組成男團。

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