白種元形象跌落谷底 新節目爆無限期延播

白種元所經營公司The Born Korea非法使用中國原料製造產品，引發議論。（翻攝自The Born Korea官網）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓美食家白種元主持許多高收視率綜藝節目，他所經營The Born Korea因爆出非法使用中國原料製造產品，公司上個月12日出面致歉，蛋白種元近來風波不斷，The Born Korea去年風光掛牌上市後股價腰斬，人氣跌落谷底。

《朝鮮日報》報導，The Born Korea位於忠清南道禮山郡農業振興區工廠，日前被踢爆使用中國大豆醬和其他外國大豆、小麥為原料，但南韓法律規定，農業振興區的加工廠僅能使用國產農作物、水產品，引起南韓民眾高度關注，也把矛頭指向白種元。

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根據韓媒最新爆料，白種元近期雖多次出面致歉，仍難挽救崩跌式形象。據了解，由他演出新節目《南極的主廚》，日前悄悄宣布節目將「無限期延後播出」。據悉，《南極的主廚》原訂4月首播，卻又延到5月，最新結果決定無限期暫緩播出。

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