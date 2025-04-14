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娛樂 最新消息

導演王晶嘴賤連累女兒 退出演藝圈還仍遭痛罵

香港男團MIRROR成員姜濤。（翻攝自IG）香港男團MIRROR成員姜濤。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港導演王晶日前在微博po出香港男團MIRROR成員姜濤的慶生看板，並譏諷姜濤「人肥歌雞舞賤！」更歎香港沒有頂流明星，對此姜濤一笑置之。沒想到此一舉動惹怒姜濤師奶粉絲，怒噴王晶亂罵人，就連王晶的女兒王子涵（改名王海臻）也被拖累。姜濤粉絲狂噴王海臻「死八婆」、「沒顏值」、「沒身材」、「滾出娛樂圈」。

香港導演王晶（中）與女兒王海臻（右）。（翻攝自IG）香港導演王晶（中）與女兒王海臻（右）。（翻攝自IG）

相關新聞：導演王晶翻白眼？ 譏香港頂流：人肥歌雞舞賤

王晶的女兒王海臻今年35歲，曾在倫敦藝術大學念化妝及髮型形象設計，後因對演藝工作有興趣，他18年前曾經在王晶的電影《七擒七縱七色狼》當中軋一角，算是踏入演藝圈，之後更和TVB簽約，不過她的星途不順，始終沒有走紅。

王晶女兒王海臻受父親拖累被慘罵。（翻攝自IG）王晶女兒王海臻受父親拖累被慘罵。（翻攝自IG）

眼看演藝之路無望，王海臻打起當KOL（意見領袖）的念頭，並轉戰保險公司擔任財務顧問，算是退出演藝圈。沒想到因為爸爸王晶對人氣男星有意見，又被粉絲抓出來痛罵一頓，根本躺著也中槍。

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