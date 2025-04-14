majiko暌違2年來台！日本靈魂創作歌姬6月開唱

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新生代靈魂系創作歌姬majiko將於6月15日在華山Legacy舉辦個人專場演出《majiko MAJICAL MUSICAL ONE MAN LIVE in TAIPEI》，這是她暌違兩年再度來台開唱，門票將於4月16日下午一點開賣。

日本歌姬majiko將來台舉辦個人專場演出。（寬宏藝術提供）

majiko出生於1992年10月，自幼在東京成長，母親是歌手、父親為知名鼓手，從小便耳濡目染，與搖滾、靈魂、爵士與民族音樂為伍，也因此培養出深厚的藝術素養與豐富的音樂感受力。她的作品融合搖滾的張力、抒情的細膩與流行的旋律性，再加上嗓音帶有獨特沙啞與爆發力的質感，成就她無可取代的風格。

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majiko於2013年首度登上日本知名直播節目《ETA（EXIT TUNES ACADEMY）》，以震撼全場的現場唱功與靈魂共鳴的演出驚艷觀眾，也因此受到業界與粉絲關注，正式展開音樂生涯。代表作包括《心做し》、專輯《寂寞的人最偉大》中的《與愛蜜莉的15個約定》、《wonderland》等，每一首作品皆充滿情感能量與詩意歌詞。她的創作常以孤獨、愛與人生為主題，在美麗旋律下流露真實掙扎，直擊人心。

日本歌姬majiko將來台舉辦個人專場演出。（寬宏藝術提供）

《majiko MAJICAL MUSICAL ONE MAN LIVE in TAIPEI》，門票將於4月16日下午一點開賣，購票請洽寬宏售票及全台 萊爾富、OK便利商店。

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