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徐巧芯哭窮花光存款 四叉貓打臉：這你敢信？

徐巧芯昨出席活動，哭窮已花光存款。（資料照）徐巧芯昨出席活動，哭窮已花光存款。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯13日舉辦客廳會，與同黨立委羅智強、牛煦庭合體。由於3人都遭罷團鎖定，牛煦庭稱民進黨搞大獨裁大惡鬥，更說羅智強抵押房子，而他要向母親借孝親費反罷免，至於徐巧芯則說：「我也花光存款了。」

今（14）日下午2點左右，網紅「四叉貓」劉宇在臉書嗆聲徐巧芯說她把存款花光了，但他上週去監察院查徐巧芯財產申報，「她2024/2/29（最新版）申報的時候，光是現金存款就有1200多萬元，她加老公的每月薪資30多萬元，才過1年就花光了，這你敢信？」

四叉貓緊咬徐巧芯。（翻攝自四叉貓臉書）四叉貓緊咬徐巧芯。（翻攝自四叉貓臉書）

全國大罷免第二階段連署進入倒數階段，除罷團宣布國民黨北市立委羅智強、李彥秀、王鴻薇等3人越過二階門檻，不少立委本週可望陸續「達標」。

公民團體「板橋大刪元」6日公布數據，已收件21021份，距離法定門檻的23313份，只差2292份，已在「壓線邊緣」；另外，花蓮傅崐萁、台中羅廷瑋、新北洪孟楷、桃園牛煦庭及萬美玲、台北徐巧芯等罷團仍差「臨門一腳」。

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