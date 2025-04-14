認愛Toyz將滿一年 筱崎泫「穿上婚服」畫面曝光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲台日混血女星筱崎泫，曾是前女子團體Twinko的成員。2024年被知名實況主Toyz認愛，男方因販賣大麻菸彈入獄服刑，筱崎泫則在各大綜藝有很高的活躍度，把精神力都投注於工作中。近日，筱崎泫在IG曝光一系列日本工作照，其中夾雜著「深V泳裝辣照」，掀起網友熱議朝聖點讚。

筱崎泫穿衣身材大反差。（翻攝自IG）

筱崎泫近日在IG上曬出貼文美照，飛往日本栃木縣那須塩原市，展開泡湯、美食、神前式婚禮的超展開療癒之旅。貼文指出，這是她人生第一次穿上整套日本神社的婚禮服，只見她穿著一身厚重傳統禮服，把身材包緊緊，俏皮的揮手打招呼。

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筱崎泫露出巨大UU。（翻攝自IG）

除了曬出結婚服，筱崎泫也在照片中放了幾張性感泳裝辣照，秀出傲人身材線條與胸前兩顆巨型UU，讓大批網友直呼：「好辣！超美！」、「很難得有泳裝的，真的好辣」、「連女生都羨慕的臉蛋和身材」、「泳裝是可以免費看的嗎？」。另外，筱崎泫也在貼文中提起，這是她難得的大尺度泳裝照，且看且珍惜。

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