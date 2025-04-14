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娛樂 音樂

掰了師弟！陳佩賢與冰球主唱提早過生日 飄出粉紅泡泡

〔記者張釔泠／台北報導〕福茂唱片創作女聲陳佩賢Jesslyn昨舉辦《This Is Love》讚聲演唱會，現場超過數百位歌迷到場支持，由於過幾日便是陳佩賢的生日，許多歌迷送上生日禮物，陳佩賢的家人更從馬來西亞特地飛來參加，讓陳佩賢感動不已。

陳佩賢開唱，歌迷為她慶生。（福茂提供）陳佩賢開唱，歌迷為她慶生。（福茂提供）

陳佩賢以抒情組曲揭開序幕，特別選了〈21〉做為開場曲目，陳佩賢說：「這首歌對於我意義蠻不一樣的，因為是在21歲時寫下的歌曲，當開場也有一種希望大家都可以保持初心，不管生活中遇到什麼困難，只要記得〈This Is Love〉，所做的一切都是為了心中最愛的事情，就可以有動力繼續往前行」。

陳佩賢開唱吸數百名歌迷。（福茂提供）陳佩賢開唱吸數百名歌迷。（福茂提供）

這次的演唱會邀請「icyball冰球樂團」的主唱王擔任嘉賓，兩人先是帶來了「冰球樂團」的熱門歌曲〈醉後喜歡我〉，宛如酒吧初見的男女營造的微醺甜蜜氛圍，將氣氛帶到最高點，陳佩賢說自己算是第二次在舞台上跟男歌手合唱，先前都是跟同門師弟陳宇祥一起，但因為彼此很熟悉所以比較放鬆，但這次跟王一起合作其實蠻緊張的，好在兩人的默契也還不錯，很感謝王這次願意一起合作，另外兩人也一起合唱了陳佩賢的〈Hey Life〉。

陳佩賢與師妹唱跳。（福茂提供）陳佩賢與師妹唱跳。（福茂提供）

陳佩賢首度與冰球主唱王在舞台上合作。（福茂提供）陳佩賢首度與冰球主唱王在舞台上合作。（福茂提供）

陳佩賢也與同門師妹童雲晞、康庭瑋組成演唱會限定女團，一起帶來NewJeans的熱門歌曲〈Ditto〉，三人苦練舞蹈動作，陳佩賢表示自己平常也很喜歡唱跳歌曲，這次算圓了一個女團夢，但發現唱跳真的很不容易，也開玩笑說：未來要看到我有唱跳的演出，可能就要在更大的舞台，期許自己可以更加努力往大舞台邁進。

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