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娛樂 最新消息

阿滴為病所苦35年 飛日本求醫「包成木乃伊」

阿滴從小就受到異位性皮膚炎的困擾。（翻攝自臉書）阿滴從小就受到異位性皮膚炎的困擾。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年35歲的百萬YouTuber阿滴，經營語言學習頻道走紅，憑藉生動活潑的教學深受粉絲喜愛。從小就飽受異位性皮膚炎所苦的他，今（14）透露，自己近日重返7年前曾治療過異位性皮膚炎的日本醫院，「住院休養一陣子治療我的異膚」。

阿滴赴日治療。（翻攝自IG）阿滴赴日治療。（翻攝自IG）

阿滴在IG限時動態表示，此次不僅是為了自己的治療，由於媽媽的異位性皮膚炎症狀加劇，這趟日本行也特地帶了媽媽一起前往。他曬出自己在醫院裡的「石頭浴」設備，分享治療過程，表示一天泡兩次有助於全身出汗，讓傷口軟化並促進癒合，泡完後則會塗上院方特製的藥膏，「然後包紮成木乃伊，到隔天早上再拆掉洗澡。」

阿滴分享療程。（翻攝自IG）阿滴分享療程。（翻攝自IG）

阿滴強調，這一系列分享並非業配，「我來了一共三次都是全額自費，他們想幫我打折我也說不用。」他坦言，這裡的治療方式對他來說很有效，也因過去的介紹影片曾幫助許多病友，因此希望繼續分享經驗，幫助更多同樣受異位性皮膚炎困擾的人。

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