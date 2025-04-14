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娛樂 音樂

林憶蓮噴淚！唱到一半不忍了 二度道歉「原因曝光」

〔記者張釔泠／台北報導〕林憶蓮「迴響Resonance」2025巡迴演唱會12日在廣州大學城體育中心開唱，當天風雨過後，台上台下一起「為你我受冷風吹」，林憶蓮特別獻唱了〈微涼〉、〈再見悲哀〉等經典曲目，並淚灑現場，直言歌迷給了很多力量，覺得無力或者困難的時候，一起在歌曲和回憶裏找到調整和勇氣。

風雨後開唱，林憶蓮感動落淚。（索尼提供）風雨後開唱，林憶蓮感動落淚。（索尼提供）

演出當天，廣州因突遇強對流天氣而風雨交加、電閃雷鳴，大暴雨直到演出前才停下，美中不足的是大風影響了設備的穩定性，讓原本準備的舞台設計無法全部實現，林憶蓮在台上兩度道歉，演出結束後也在社群發長文說抱歉。對此，觀眾們都紛紛表示：「用心和誠意都感受到了，每一次迴響都有它的意義，一切都是最好的安排！」

風雨後開唱，林憶蓮感動落淚。（索尼提供）風雨後開唱，林憶蓮感動落淚。（索尼提供）

當日，多場演出因天氣原因延期和取消，而「迴響Resonance」2025巡迴演唱會依然能夠準時開場，林憶蓮在台上感恩歌迷風雨無阻前來與她見面，為此更是一度哽咽落淚。

風雨後開唱，林憶蓮感動落淚。（索尼提供）風雨後開唱，林憶蓮感動落淚。（索尼提供）

風雨後開唱，林憶蓮感動落淚。（索尼提供）風雨後開唱，林憶蓮感動落淚。（索尼提供）

作為出道時以粵語歌叩響樂壇的歌手，粵語歌算是林憶蓮音樂旅程的起點，所以此次在廣州開唱，歌單可謂備受矚目。本次廣州站林憶蓮不僅首唱了〈蓋亞〉，安可曲更是安排了粵語歌經典〈微涼〉、〈為何他會離開你〉和〈再見悲哀〉，尤其〈微涼〉與當晚的天氣非常契合，隨著前奏響起，現場不斷掀起一陣又一陣的迴響浪潮。

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