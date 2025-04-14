艾怡良掰了瑞典男友！點名下一任要像「雷神索爾」

〔記者張釔泠／台北報導〕艾怡良舉辦《我的問題該問誰》黑膠簽名座談會，特別邀請「榮格心理分析師」鄧惠文， 座談會一開始，鄧醫師先是幽默表示抱歉，自己錯估怡良應該長很高，所以特地穿了雙高跟鞋；透露之前就會聽艾怡良的歌，收到邀請時很驚喜，鄧醫師從她的作品，同時看到她很多不同的面相，有執著、有灑脫，呈現出的立體感讓聽者很有共鳴、被打動。

艾怡良舉辦座談會。（環球提供）

艾怡良虛心笑言自己僅是很老實的活著，創作是她唯一可以誠實表達自己的方式，因此每兩、三年將生活心得整理成一張專輯；而很多人認識怡良可能是從〈Forever Young〉，那時候的她正經歷一些上上下下的低潮，花很長一段時間去填補自己，7年多後，現在的她變快樂了，心裡頭也比較放鬆，所以很多不同面相的艾怡良就出現了，「以前會害怕如果自己太快樂，會創作不出精彩的作品，這幾年下來我反而覺得不會了，讓自己的多樣性出現也很好。」

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艾怡良舉辦座談會。（環球提供）

艾怡良與瑞典男友分手快三年，直呼目前仍單身，現在可以很灑脫，而<我的問題該問誰>正是代表自己現階段的歌曲，更笑言理想型要有像雷神索爾一樣的外型，且聰明、能照顧對方身心靈；鄧醫師分析感情上最難的正是照顧，很少人會覺得在感情是要去照顧別人，而艾怡良在生活、心理層面經歷各式起伏高低，因此要找到可以照顧她的人，難度就變更高了。

艾怡良邀請鄧惠文（左）對談。（環球提供）

這些年的經歷，讓艾怡良更懂享受生活、享受自處，以及要直觀面對自己的缺點，相信經歷過的事情，都是成為未來自己的養分，座談會接近尾聲，鄧醫師也用「勇敢」做為代表艾怡良的最佳註解：「關掉某些自己的感知其實是會比較簡單，但怡良不吝惜的去勇敢碰撞，裡面有很深很深的慷慨與愛。」

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