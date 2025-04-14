《木曜》新女神大談床事 羞吐私密偏好「尺寸不是重點」

阿江為《木曜4超玩》新成員。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube節目《木曜4超玩》元老級班底邰智源於去年直播宣布，「木曜一代軍」已正式退役，新成員「阿江」的加入引起關注，日前她受邀上樂天女孩成員琳妲的個人頻道，除了分享加入《木曜》的內幕外，更大談私密床事，掀起討論。

阿江（中）與琳妲（左）同框拍片，並分享加入《木曜4超玩》的幕後故事。（翻攝自YT）

阿江在影片中提到加入《木曜》的契機，表示某天在健身房遇到邰智源，對方主動與她交談，過程中順勢問她喜不喜歡台語，阿江便笑回「我就跟他說我住三重」，邰智源聽完立刻認定，「那妳這個台語肯定很好」，接著又問她是否也懂日文，而她剛好也會，意外促成加入《木曜》的機會。

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阿江（中）大方聊私密床事。（翻攝自YT）

接著，琳妲大膽發問「最喜歡的性關係地點」，阿江坦言「我覺得只有最喜歡的人，沒有最喜歡的地點」，談到理想型時，琳妲假設如果遇到理想對象並一見鍾情，但是對方重要部位尺寸偏小，是否能接受？阿江自信表示，「我覺得可以，因為我覺得這件事情，對我來說比分不是那麼重的比分」，至於被問到難忘的地點及喜歡的姿勢時，阿江則露出無奈表情，不願再透露更多。

影片曝光後，對於《木曜》新成員的加入，網友紛紛湧入留言討論，「江江真的很頂」、「江江超可愛，三人的互動超有趣」、「江江超頂，人正身材又好，聲音又可愛！」

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