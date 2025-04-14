昔為台東市最年輕市長 脫線兒大讚前立委賴坤成

脫線兒子陳嘉成（右）開心和前立委賴坤成合影，左為脫線妻子。（翻攝自陳嘉成臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨前立委賴坤成上個月11日就任農業信用保證基金董事長，開始新的職場生涯，賴坤成表示，台東縣的農業是當地重要產業，農業信用保證基金將致力於協助農漁會提高放款成數，為農民提供更穩定的金融支持。

「喜劇泰斗」脫線過世近3年，生前常與兒子陳嘉成同框在臉書分享生活點滴，讓陳嘉成也在網路界小有名氣，昨他在臉書分享同框賴坤成，感謝賴坤成親自來脫線牧場，看看脫線母。

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陳嘉成想起1998年賴坤成當選台東市最年輕市長，親力親為舉辦台東第一次的龍舟賽，經常穿著短褲，上山下海關心民情，他掛保證誇讚賴坤成：「如果你發現有位不高的男士坐在台鐵火車車廂地上，就是我們台東非常接地氣的政治人物。」

現年60歲賴坤成律師出身，曾任台灣中小企業聯合輔導基金會董事長、立法委員、國民大會代表及台東市市長，是台東縣第一位民進黨籍鄉鎮市長、首位民進黨籍台東縣立委。

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