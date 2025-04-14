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（專訪）趙小僑備孕變YouTuber！自拍生活變現養家「彈藥庫比誰都滿」

（專訪）趙小僑備孕變YouTuber！自拍生活變現養家「彈藥庫比誰都滿」劉子銓（右二）與劉亮佐（左）都常現身在趙小僑（右）的YT頻道。
（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／專訪〕趙小僑創建YouTube頻道的起心動念相當簡單，2018年時她結婚一年，很想要小孩，但拍戲熬夜、三餐不正常，加上哭戲情緒波動大，難以備孕，37歲的她焦慮想著：「女明星若懷孕就會消失螢光幕，若我現在離開，累積這麼久的演藝圈事業、粉絲還能回來嗎？」在老公劉亮佐建議下，開始以YouTuber取代拍戲，繼續活在粉絲面前。

劉子銓（左起）、劉亮佐、女兒典典、趙小僑一家人感情融洽又溫馨。（資料照，記者陳奕全攝）劉子銓（左起）、劉亮佐、女兒典典、趙小僑一家人感情融洽又溫馨。（資料照，記者陳奕全攝）

她說：「備孕過程很特別，人生就這麼一次，難道不值得記錄下來嗎？」因此她的影片除了求助醫生，還有到廟裡求子等，但不可能24小時都在備孕，她索性開始記錄生活，包括下廚、美妝、朋友聚會等全都拍下來。

觀察點閱數後，她意外發現網友愛看她的私生活，她指出：「因為我是藝人，大家已不想看我全妝現身，像是上節目的感覺，但我私下不管在做什麼都會有人看，可能是滿足偷窺感。」

但「生活感」也讓她深深受挫，她曾專門拍分享保養、美妝影片，反倒成了票房毒藥，檢討後發現可能是「before和after」差不了太多，沒有吸引力，因此她如今改為在梳妝台、廁所拍這類的影片，以沒有包裝過的隨性模樣現身。

她也自嘲「綜藝魂」，因為頻道週更，一直想做不同企劃，劉亮佐則會在旁提醒她「自媒體是馬拉松，要配速」，希望她不要想企劃、或是被流量綁住。

劉亮佐（左起）、趙小僑與女兒典典寶寶之間的互動很吸睛。（資料照，記者陳逸寬攝）劉亮佐（左起）、趙小僑與女兒典典寶寶之間的互動很吸睛。（資料照，記者陳逸寬攝）

她常會帶著快3歲的女兒「典典寶寶」入鏡，畢竟這頻道就是因她誕生，但某些網友卻酸言酸語稱她「賣女兒」，出道超過20年的她和劉亮佐對這類言論已能心平氣和看待，「我們會用正確且舒服的方法教導孩子」，趙小僑心懷感激說：「雖然我離百萬訂閱還很遠，當然會想要更好，好在斗哥不斷在旁邊提醒我『別管這些聲音』，依照我們對的步伐走就好。」

而老公除了是她的定心丸，也包辦所有拍攝設備，她大笑稱「彈藥庫很滿」，家裡有空拍機、每一代的gopro，相機則用Canon EOS R5，趙小僑哀嚎：「斗哥有很多相機，他用得得心應手，但我現在還搞不懂iso值、光圈，都用自動功能而已。」好在現在手機很方便，她開始拍片後，新的iphone一推出，她就會立刻升級手機。

趙小僑跨足YouTube。（製表：記者蕭方綺）趙小僑跨足YouTube。（製表：記者蕭方綺）

至於頻道收入，她坦言一個月固定上4支片，加上5到8支短影片，若要靠流量收益沒多少錢，但因為影片有業配、代言進帳，進帳頗豐，如同劉亮佐所稱「家中能靠趙小僑的頻道支撐經濟大樑」。

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