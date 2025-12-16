AKB48 Team TP團員激怒公司遭解約 直指3罪狀

AKB48 Team TP旗下研究生范姜又恩遭經紀公司解除合約。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕偶像女團AKB48 Team TP所屬經紀公司「好言娛樂」，今（16）在官方粉絲網頁發布聲明公告，指旗下成員范姜又恩多次違反經紀合約義務，已給多次機會並勸導改正，但是卻沒收到善意回應，持續造成公司商譽及財產受到影響，顧即日起終止雙方經紀合約關係，並保留法律追訴權。

好言娛樂直指，范姜又恩犯了三項錯誤。（翻攝自IG）

好言娛樂在聲明書中指出范姜又恩的「三大罪」，分別是：

請繼續往下閱讀...

一、范姜又恩未經與本公司協商同意，私下自行承接影響本公司形象之工作。

二、范姜又恩未經本公司同意，私下自行報名參加啦啦隊徵選。

三、范姜又恩因個人誠信與他人發生爭執等情事，嚴重影響損害本公司名譽。

范姜又恩屢勸不改，斷送自己的星路。（翻攝自IG）

好言娛樂也指出，就范姜又恩多次違反經紀合約義務，已多次給予機會及勸導改正，卻未見悔意，違約行為也未停止，並持續造成公司商譽受損及財產損害。故好言娛樂決定依據雙方簽訂經紀合約及相關法律規定，即日起終止雙方經紀合約關係，並保留法律追訴權。

以「研究生」名義在AKB48 Team TP活動的范姜又恩，出生於2003年，是個B型、雙魚座的女孩，她身高166公分，夢想是成為舞者，在全球各地演出。

好言娛樂發表公開聲明公告，宣布與AKB48 Team TP研究生范姜又恩解除經紀合約。（翻攝自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法