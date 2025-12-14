自由電子報
娛樂 最新消息

朱學恒出獄同框爆乳闆娘 486先生開第一槍質疑不單純

朱學恒因強制猥褻罪被判處11月徒刑定讞，因服刑期間表現良好、提前出獄，12日開直播前往位於台中知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框。（翻攝自YouTube）朱學恒因強制猥褻罪被判處11月徒刑定讞，因服刑期間表現良好、提前出獄，12日開直播前往位於台中知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框。（翻攝自YouTube）

〔記者林南谷／台北報導〕2022年在餐敘中2度強吻台北市議員鍾沛君的「宅神」朱學恒，被依強制猥褻罪判刑11月定讞，入獄後原訂本月23日刑滿，因在獄中表現良好，提早於1日出獄。出獄後的他原本豐腴身材變瘦，成功甩肉20公斤，也成為外界關注話題。

團購電商名人「486先生」陳延昶昨（13）日在臉書發文評論朱學恒，並注意到他「暴瘦20公斤」、「合體辣妹闆娘」，以及網友戲稱「2隻手變乖巧了」新聞，486先生以20年對媒體生態的經驗判斷，強烈懷疑這會不會是一次公關公司在背後操作的「試水溫」？

486先生表示，媒體報導朱學恒「暴瘦20公斤」，是非常典型公關手法，目的是想在公眾心中建立一種「他已經受過苦了」印象，「彷彿在說，看，他已經為自己的錯誤付出了代價，接著提到換上西裝、出外景，以及與辣妹闆娘合照時，雙手放在後方，舉止十分紳士。」

他說，這更像是一種精心設計畫面，意圖傳達一個訊息：「他已經改過自新，學會了與女性保持距離，甚至連肢體語言都變得乖巧。」486先生分析，這些細節無論是真是假，在媒體的放大鏡下，都成為了一種「悔改」符碼。

朱學恒昨開直播前往台中知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框，引發網路熱議，網友狂酸「2隻手變乖巧了」，該名老闆娘也在threads貼出與朱學恒合照，對此，網友熱議留言「不要一起吃飯」、「你現在穿這麼露，他還是這麼規矩，手都放在後面了」、「拜託趕快逃跑！」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

相關新聞：朱學恒出獄暴瘦20公斤！同框爆乳闆娘開直播 網熱議：手變乖巧了

點圖放大
點圖放大

