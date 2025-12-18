龍千玉胞弟驚爆病危送醫洗胃 語出驚人回應：閻王拒收

龍千玉（左）是江志豐的姊姊。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手江志豐是台語天后龍千玉的胞弟，他今（18）傳出身體不適送醫，在社群驚吐：「躺了幾十小時，閻王拒收。」突如其來的發文嚇壞陳隨意及唐儷等星友，還有大批粉絲留言關心，就連龍千玉也緊急衝到弟弟的家中探視。

江志豐前天才出席姊姊龍千玉的演唱會記者會，突然傳出就醫消息令人意外。至於目前的身體狀況，江志豐自爆差點「病危」，受訪透露當時在沒有意識地情況下進了醫院。

江志豐驚傳送醫洗胃。（翻攝自臉書）

江志豐受訪回應：「我不知道是喝了酒 ，還是吃壞了東西，洗了好幾個小時的胃，剛剛才回到家裡，我在現場都在昏迷，完全沒有意識，醒來後還吵著要回家，結果被醫生說要留院觀察。」在旁的龍千玉聽來心急如焚，透露剛剛才趕到弟弟的家裡探視，幸好看來身體狀況沒有大礙，感謝各界的關心。

明天江志豐還有錄影工作，他氣若游絲地說：「目前身體沒有什麼問題，主要是看東西都不能聚焦，希望明天可以康復。」

江志豐曾因為胃食道逆流，發現嗓音出了狀況，就醫檢查才知道是食道癌零期，他受訪曾說：「運氣還不錯，就開始治療。」3年前緊急就診治療。

