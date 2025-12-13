網紅館長自嘲GG 3公分 竟有人真想拿認證

網紅「館長」陳之漢。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢有時會在直播上和粉絲開玩笑「GG只有3公分」，沒想到美國有一名男子真的不到3公分，且他還想要拿到世界認證。

北卡羅萊納州的菲利浦斯（Michael Phillips）下體長度僅1英吋（2.54公分），他認為陰莖短小是種疾病，不該被人們譏諷或嘲笑，為了呼籲大眾正視此事，他甚至想取得世界認證。

美國男子菲利浦斯陰莖長度僅有2.54公分，他笑稱自己要取得世界認證。（翻攝自IG）

據外媒報導，成年男性未勃起時陰莖平均長度為9.17公分，勃起時平均為13.1公分。然而，菲利浦斯長度僅有2.54公分，明顯比常人短，他曾經以為自己能在青春期時發育，最後卻未能如願。陰莖比普通人短的菲利浦斯曾經遭到譏諷，導致他對與女性交往產生陰影，經過心理調適後，現在他仍然不能完全接受自己陰莖短小，卻能幽默面對外界調侃。

請繼續往下閱讀...

菲利浦斯現在能在社群公開談論自身狀況，也希望社會大眾能夠理解這是特例，不該受到嘲諷或歧視，他笑稱要申請金氏世界紀錄認證，並表示「如果可以的話，我會去爭取，我認為這有助於提高人們對此事的認知。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法