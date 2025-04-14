n.SSign台灣囝仔首回家鄉！方毅家自嘲「票賣不完」粉絲狂催票

n.SSign的LAURENCE是台灣成員。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國新生代男團n.SSign宣布將於4月27日首度來台舉辦粉絲見面會《n.SSign FAN MEETING in TAIPEI，地點位在台北WESTAR，這也將是台灣成員LAURENCE（方毅家）首次公開回台演出，令不少粉絲期待。LAURENCE因與粉絲逗趣的互動，在Threads上獲得知名度，他獲悉消息後笑說「那我可以在脆上出道一下嗎？」連「脆」的說法都知道，不愧是台灣人。

n.SSign將在4月27日首次來台開唱。（AM STUDIO提供）

n.SSign是由n.CH Entertainment於2023年推出的男子音樂團體，團名代表著「新世代的星星符號」，象徵著這群年輕人成為音樂界耀眼的新星。團體成員來自多個國家，展現出團體的多元文化背景，並憑藉獨特的音樂風格及舞台表現迅速吸引全球粉絲的目光。

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n.SSign將在4月27日首次來台開唱。（AM STUDIO提供）

n.SSign於本月5日在龍山區的Blue Square SOL Travel Hall成功舉辦了他們在韓國的首次演唱會，並正準備邁向全球市場的新挑戰。隨著首爾場的成功舉辦，n.SSign正準備迎接更多國際舞台，台灣成為他們首次開展亞洲活動的重點之一，對於台灣粉絲來說，此次粉絲見面會有著特殊的意義，因為n.SSign的台灣成員LAURENCE將首次回到台灣，與台灣粉絲近距離互動。

LAURENCE去年公開回台Vlog，與家人超級生活化的對話，掀起台灣粉絲討論，他平時也常透過Weverse以中文與粉絲對話，最近被問到是否有看過八點檔？LAURENCE列舉數個知名戲劇，包括《雨夜花》、《烏來伯與十三姨》等等，直呼「當然啊我的童年」。網上更瘋傳簽售影片，LAURENCE似乎對於票房沒有自信，表示「票還需要搶嗎？我聽說賣不完欸！」粉絲也一個揪一個，希望讓台灣囝仔回家鄉不孤單。

活動資訊

活動日期｜2025/04/27 （日）

演出時間｜4/27 14:30 （TST）

活動地點｜WESTAR

活動地址｜台北市萬華區漢中街116號8樓

購票方式｜Ticket Plus遠大售票系統

活動票價｜全區座席 VIP $3980 / A區 $2980 / 身障席 $1980

售票時間｜2025/03/30 （日） 12:00 （TST）

【粉絲福利】

全區福利：《COSMOlogue in TAIPEI》限定小卡組 / 全員Hi-Bye

VIP區福利：7:1 個人合照 15名 / 7:10 團體合照 50名 / 簽名海報 50名 / 簽名拍立得 14名

A區福利：7:10團體合照 30名 / 簽名海報 30名

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