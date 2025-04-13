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娛樂 最新消息

白冰冰參加婚宴「家當全帶來」 600萬鑽石柏金包、超大鑽戒超吸睛

白冰冰參加婚宴。（記者潘少棠攝）白冰冰參加婚宴。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴慧如今（13日）與老公劉家銘補辦婚宴，白冰冰現身獻祝福，她手提紅色愛仕鱷魚皮鑽石柏金包，透露10年前入手價600萬，如今包包已成限量款，有錢還買不到，粗估市價破千萬，且她手上還戴著超大顆的祖母綠鑽戒，身上行頭十分吸睛。

白冰冰參加婚宴。（記者潘少棠攝）白冰冰參加婚宴。（記者潘少棠攝）

談起手上的柏金包，白冰冰表示，10年前赴夏威夷探望楊麗花，「她陪我去看還拼命罵我，結果我買完沒多久就漲了一倍，當時將近台幣600萬，進關稅還要60萬，買了正好，現在全世界都買不到。我現在該有的都有了，也沒有想要什麼，過得很開心。」

至於手上的祖母綠鑽戒，白冰冰表示，為了迎接賴慧如的婚宴，「把寶貝都帶上了，有限量手錶、名牌家當。」身上行頭是否破億？白冰冰露出謎之笑容，她未回答，速速進入會場。

白冰冰談到，賴慧如的老公劉家銘是她的國標舞老師，「祝福他們美好姻緣，愛情萬萬年。」

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