康康出席婚禮強碰白冰冰 承諾率《綜藝一級棒》敬酒致意

康康今晚出席賴慧如與劉家銘婚宴。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕康康今（13日）出席賴慧如、劉家銘婚宴，他打趣說與賴慧如不熟，「因為她上一次結婚我沒有去，這一次結婚不能錯過就來了，希望沒有下一次了。」

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白冰冰今晚出席賴慧如與劉家銘婚宴。（記者潘少棠攝）

賴慧如賓客名單「相當精彩」，像是《超級冰冰show》和《綜藝一級棒》打對台，兩個節目的主持人白冰冰、康康同場出席，康康大方說：「哪個大哥和大姐沒打過對台？以前也有和菲哥、憲哥、瓜哥打過對台，不過成績都是非常不好。」倘若在婚禮上遇到白冰冰，他會去敬酒，「畢竟我們也是冰冰姐帶出來的。」

賴慧如、劉家銘都是二婚，賓客們都以此開玩笑。（記者潘少棠攝）

賴慧如、劉家銘都是二婚，賓客們都以此開玩笑，還有不少人是第二次參加兩人婚禮，吳東諺和老婆白家綺當初結婚沒辦婚禮，兩人打趣說，參加兩次賴慧如婚禮，直喊：「很虧！」白家綺打趣表示，若未來與吳東諺補辦婚禮，「要賴慧如包4份紅包」還回來。

白家綺分享與賴慧如的奇妙緣分，「她從演我學生，演到變成我婆婆。」因為賴慧如在民視八點檔《好運來》演吳東諺的媽媽。

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