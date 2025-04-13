林莎錄影到一半消失！擲矛壓力大淚崩 楊奇煜暖心陪練

《不在我的世界當勇者》主持群將迎接擲矛挑戰。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕今年最勇猛的實境節目《不在我的世界當勇者》由胡宇威、「大霈」李霈瑜、楊奇煜、林莎、「吱吱」郭芝吟、文姿云、喬瑟夫、超認真少年擔綱主持。本週日（13日）即將播出第8集，特別邀請「小薰」黃瀞怡與李宣榕擔任來賓，清晨就驚喜現身到現場，不僅準備馬告咖啡、親手搗麻糬為勇者補充體力，更直接敲門叫大家起床，展現滿滿誠意。李宣榕甚至勇闖男生宿舍，卻被胡宇威「打槍」笑說太吵，現場笑聲不斷。

林莎練習擲矛挑戰壓力爆棚落下眼淚。（公視提供）

難得迎來女性來賓助陣，大霈興奮直呼：「昨天才說沒有認識的女來賓，結果睡一晚願望就成真！」她開心透露小薰是自己的好朋友，能夠同台相見特別開心。而同為「黑澀會妹妹」與「棒棒堂男孩」出身的小薰與小煜同台，立刻掀起回憶殺，昔日「底迪」與「妹妹」鬥嘴互動笑果十足，讓現場笑聲不斷。

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節目中，兩位嘉賓親自搗麻糬，小薰在旁帶頭唱歌，讓剛起床的勇者們立即精神抖擻。喬瑟夫也自告奮勇加入搗麻糬行列，李宣榕教他「訣竅就是出全力！」林莎也嘗試搗麻糬，卻被隊友笑虧像月兔：「怎麼有中秋節的感覺啦！」勇者們一邊搗麻糬一邊享用早餐，現場洋溢溫馨又歡樂的氣氛。

小薰（圖右）、李宣榕（圖左）直闖男生宿舍敲門請勇者起床。（公視提供）

本週勇者們將挑戰擲矛比賽，勇者們需透過真心話與默契考驗找出最佳搭檔。面對「最想與誰同隊」、「最不想與誰搭檔」、「誰最不認真比賽」等靈魂拷問，場面笑中帶刺。最終，僅有胡宇威與吱吱順利配對成功。

擲矛練習過程中，林莎因為擲矛技巧不如預期備感挫折，在其他人休息時選擇獨自加緊練習，甚至一度情緒潰堤，忍不住落淚：「我覺得很難，練習時抓不到感覺，很怕表現不好拖累隊友，真的壓力很大。」此時，小煜無意間發現林莎不見，原以為她只是去上廁所，卻聽見物品掉落聲音後前往查看，發現林莎一人默默苦練。他儘管與林莎不同隊，仍溫暖陪伴在旁，細心指導她如何施力、站姿與出手角度，溫暖舉動讓人動容。林莎在鼓勵下逐漸找回狀態，小煜還打趣說：「我很怕被我隊友文姿云發現妳怎麼突然變這麼強！」

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