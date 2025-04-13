晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

血肉果汁機屏東「建宮蓋廟」！GIGO當萬人面告白了

血肉果汁機昨晚壓軸登場。（屏東縣政府提供）血肉果汁機昨晚壓軸登場。（屏東縣政府提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025屏東三大日音樂節」從週五起連續三天在屏東縣體育館前草地盛大開唱，今晚祭出壓軸卡司，亞洲舞王羅志祥首次來到屏東三大日演出，金曲歌后楊乃文、畢書盡也將賣力飆唱。

昨晚主題為樂團之夜，最大亮點為「雙金強強聯手」：由金曲歌王許富凱與金曲最佳血肉果汁機合體，飆唱KTV神曲〈伊的身邊已經有別人2023〉，萬人大合唱掀起樂迷沸騰情緒，血肉果汁機主唱GIGO當場在台上告白：「你的身邊已經有我，你不會孤單！」許富凱也回：「我愛血肉果汁機！」

血肉果汁機與許富凱合體。（屏東縣政府提供）血肉果汁機與許富凱合體。（屏東縣政府提供）

許富凱這次為了搭配樂團主題，攜手新銳音樂人王士榛，以不插電形式演唱〈憂愁〉、〈棉照被〉、〈我若不曾愛過你〉，台下師奶們熱情給予歌王滿滿的應援。

血肉果汁機昨晚以壓軸氣勢登場，當場在屏東「建宮蓋廟」，擠爆草地的聽團仔們早已忍不住內心情緒，一首首歌曲〈愛情99〉、〈台中方程式〉、〈馬里亞納〉、〈太子哥〉堆疊聽歌高亢情緒，隨著重金屬音樂在台下「衝撞開圈」釋放搖滾靈魂，主唱GIGO也不停感謝台下粉絲的熱情，一同完成這難忘的演出。

許富凱現身屏東開唱。（屏東縣政府提供）許富凱現身屏東開唱。（屏東縣政府提供）

屏東三大日音樂節舉辦多年累積好口碑，擁有多元音樂主題滿足各族群，首日主題為經典之夜，邀來李麗芬獻唱〈愛江山更愛美人〉回味華語80年代經典時刻，殷正洋〈守著陽光守著你〉、〈恰似你的溫柔〉重回民歌時光隧道，孫淑媚則演唱〈祕密情人〉、〈媽媽你無對我講〉，歌后曾心梅熱唱〈天公疼憨人〉、〈酒是舞伴你是生命〉回顧台語經典歌的美好。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中