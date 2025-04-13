血肉果汁機屏東「建宮蓋廟」！GIGO當萬人面告白了

血肉果汁機昨晚壓軸登場。（屏東縣政府提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025屏東三大日音樂節」從週五起連續三天在屏東縣體育館前草地盛大開唱，今晚祭出壓軸卡司，亞洲舞王羅志祥首次來到屏東三大日演出，金曲歌后楊乃文、畢書盡也將賣力飆唱。

昨晚主題為樂團之夜，最大亮點為「雙金強強聯手」：由金曲歌王許富凱與金曲最佳血肉果汁機合體，飆唱KTV神曲〈伊的身邊已經有別人2023〉，萬人大合唱掀起樂迷沸騰情緒，血肉果汁機主唱GIGO當場在台上告白：「你的身邊已經有我，你不會孤單！」許富凱也回：「我愛血肉果汁機！」

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血肉果汁機與許富凱合體。（屏東縣政府提供）

許富凱這次為了搭配樂團主題，攜手新銳音樂人王士榛，以不插電形式演唱〈憂愁〉、〈棉照被〉、〈我若不曾愛過你〉，台下師奶們熱情給予歌王滿滿的應援。

血肉果汁機昨晚以壓軸氣勢登場，當場在屏東「建宮蓋廟」，擠爆草地的聽團仔們早已忍不住內心情緒，一首首歌曲〈愛情99〉、〈台中方程式〉、〈馬里亞納〉、〈太子哥〉堆疊聽歌高亢情緒，隨著重金屬音樂在台下「衝撞開圈」釋放搖滾靈魂，主唱GIGO也不停感謝台下粉絲的熱情，一同完成這難忘的演出。

許富凱現身屏東開唱。（屏東縣政府提供）

屏東三大日音樂節舉辦多年累積好口碑，擁有多元音樂主題滿足各族群，首日主題為經典之夜，邀來李麗芬獻唱〈愛江山更愛美人〉回味華語80年代經典時刻，殷正洋〈守著陽光守著你〉、〈恰似你的溫柔〉重回民歌時光隧道，孫淑媚則演唱〈祕密情人〉、〈媽媽你無對我講〉，歌后曾心梅熱唱〈天公疼憨人〉、〈酒是舞伴你是生命〉回顧台語經典歌的美好。

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