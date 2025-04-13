晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

小王祖賢隆乳出大事 胸部撞一下變成三顆奶

有「小王祖賢］之稱的韓國女星李世英坦承自己的胸部動過隆乳手術。（翻攝自IG）有「小王祖賢］之稱的韓國女星李世英坦承自己的胸部動過隆乳手術。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國女星李世英（本名：李世映）因夯劇《請回答1988》走紅，也得到「雙門凍王祖賢」稱號，近期她轉戰網路平台，經營YouTube頻道有成，她也在頻道上傳影片，自曝自己動過隆乳手術，卻因為意外，變成「三顆奶」，嚇得她緊急找醫師。

李世英透露自己曾在健身房撞到胸部，導致注射的填充物外洩。（翻攝自IG）李世英透露自己曾在健身房撞到胸部，導致注射的填充物外洩。（翻攝自IG）

李世英說，她的胸部是用注射填充物的方式整出來的，術後感覺非常良好，不但對身材更有自信，身體也沒有不適感。不過有一天她到健身房運動的時候，左胸不小心撞到槓鈴，過了幾天竟然發現自己的左胸下側竟然多出一顆奶，凸起明顯，趕緊求助醫師。

相關新聞：薔薔妹狂砸13萬求精 俄羅斯男視訊就遭打槍

經過診斷後，醫師表示因為受到撞擊，所以她先前注射的填充物產生位移，從肋骨往左腹移動，甚至每天型態都不斷改變，更可怕的是裡頭的液體也流出來，在身體內不斷擴散，嚇得李世英覺得：「太可怕了」。

李世英在自己經營的YT頻道坦承做過隆乳手術並遇上可怕的事。（翻攝自YouTube）李世英在自己經營的YT頻道坦承做過隆乳手術並遇上可怕的事。（翻攝自YouTube）

醫師明確表示這種狀況一定要動手術才能解決，但李世英當時有工作在身，只能先用領帶綁住胸部應急，工作結束後李世英趕忙動刀，事後，她也說：「比起做隆乳手術，去除填充物比先前隆乳時更痛1000倍」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中