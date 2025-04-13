小王祖賢隆乳出大事 胸部撞一下變成三顆奶

有「小王祖賢］之稱的韓國女星李世英坦承自己的胸部動過隆乳手術。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國女星李世英（本名：李世映）因夯劇《請回答1988》走紅，也得到「雙門凍王祖賢」稱號，近期她轉戰網路平台，經營YouTube頻道有成，她也在頻道上傳影片，自曝自己動過隆乳手術，卻因為意外，變成「三顆奶」，嚇得她緊急找醫師。

李世英透露自己曾在健身房撞到胸部，導致注射的填充物外洩。（翻攝自IG）

李世英說，她的胸部是用注射填充物的方式整出來的，術後感覺非常良好，不但對身材更有自信，身體也沒有不適感。不過有一天她到健身房運動的時候，左胸不小心撞到槓鈴，過了幾天竟然發現自己的左胸下側竟然多出一顆奶，凸起明顯，趕緊求助醫師。

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經過診斷後，醫師表示因為受到撞擊，所以她先前注射的填充物產生位移，從肋骨往左腹移動，甚至每天型態都不斷改變，更可怕的是裡頭的液體也流出來，在身體內不斷擴散，嚇得李世英覺得：「太可怕了」。

李世英在自己經營的YT頻道坦承做過隆乳手術並遇上可怕的事。（翻攝自YouTube）

醫師明確表示這種狀況一定要動手術才能解決，但李世英當時有工作在身，只能先用領帶綁住胸部應急，工作結束後李世英趕忙動刀，事後，她也說：「比起做隆乳手術，去除填充物比先前隆乳時更痛1000倍」。

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