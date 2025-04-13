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真ㄓㄚ男 蔡阿嘎曝光結紮進度 自豪精蟲數：美麗

百萬YouTuber蔡阿嘎親曝結紮進度。（翻攝自臉書）百萬YouTuber蔡阿嘎親曝結紮進度。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎與老婆二伯結婚8年，育有2子，但蔡阿嘎捨不得老婆辛苦，就算自己心裡很想再要一個女兒，不過，最後還是決定結紮。今（13）日他在社群Po文更新手術最新進度，赫然見到「精蟲數歸零」還被診所頒發「寵妻紮男」獎狀，蔡阿嘎本人更是以「紮男」身分為傲。

蔡阿嘎（左）相當自豪目前精蟲數為「0」。（翻攝自YouTube）蔡阿嘎（左）相當自豪目前精蟲數為「0」。（翻攝自YouTube）

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蔡阿嘎表示，二伯生完小兒子後，兩人「炒飯」的時候，都會有痛感，加上前陣子夫妻倆也完成冷凍胚胎的準備，在沒有後顧之憂的條件下，蔡阿嘎看到進行結紮手術不但快速、便宜，而且也能讓二伯享受床笫之樂，立刻著手結紮事宜。

蔡阿嘎獲得「寵妻紮男」認證。（翻攝自臉書）蔡阿嘎獲得「寵妻紮男」認證。（翻攝自臉書）

蔡阿嘎只花了10分鐘進行手術，總花費3萬3千元。很多人都問蔡阿嘎結紮後會不會影響性能力？對此醫師出面澄清：結紮後仍然能保持男性雄風，不過需要休息一個月才能「開機」。

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