中配恩綺回祖國13天 控訴遭霸凌抹黑

中配恩綺因涉及武統言論遭廢止居留許可，上個月31日離開台灣回她最愛祖國。（翻攝自抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配恩綺因涉及武統言論遭廢止居留許可，上個月31日離開台灣回她最愛的祖國，6日宣布在四川成都展開新生活，其影片風格也從談論政治轉變為記錄生活，本以為她從此可以過平靜舒適日子，卻又開始潑辣怒嗆網友。

11日有眼尖網友發現，恩綺偷偷將抖音帳號名稱從「恩綺在台灣」改成「恩綺（冥王大維手工藝品店）」，似要用行動證明自己不再談政治，不料，昨她竟又在最新影片重操舊業硬起來發出怒喊：「我被網路輿論抹黑，被素不相識的人落井下石，他們想要摧毀我。」

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恩綺說，就算背後沒有人撐腰，她仍會無懼外界抹黑，持續上傳新片做自己。此外，恩綺更表示：「我知道我的聲音在造謠網軍中，看似非常微弱，在群體激情謾罵看似微不足道，但聽到正義之聲，任何人都無法將我擊潰，我會跟著你們的正義之聲，一直向前行，真實的走。」最後更替自己鼓舞：「恩綺加油。」

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