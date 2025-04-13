給人留一口飯吃！百萬YTR逆風挺廣末涼子

廣末涼子遭逢演藝生涯最大風暴。（翻攝自廣末涼子IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星廣末涼子8日出車禍，送醫後疑情緒不穩，在靜岡縣醫院暴打女護理師遭當場逮捕；警方10日以涉嫌危險駕駛致他人受傷的罪名為由，到廣末位於東京世田谷區家中搜查，被法院裁准羈押至19日接受調查，重創其演藝形象。

廣末涼子2年前和米其林名廚鳥羽周作鬧出婚內雙出軌不倫醜聞，加上近日接連負面新聞，大批網友粉絲指她做了最壞示範，擁有497萬訂閱者的YouTuber Hikaru逆風力挺廣末，希望外界別再打落水狗並誠懇呼籲：「給人留一口飯吃。」

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更讓外界吃驚的是，Hikaru還主動提議願意雇用廣末涼子當員工，他表示：「我覺得自己付得出她現在的薪水。」

而在暴力事件發生前，廣末涼子在奈良拍新電影，原訂最快秋天上映，隨著工作喊卡也全泡湯；日媒引述知情人士透露，廣末拍攝外景戲時，曾和導演起爭執，當時情緒就不太穩定。

廣末涼子脫序暴走嚇壞許多粉絲，傳她因成立個人事務所累積不少壓力，身體狀況亮紅燈，甚至傳出她有嚴重背痛，得打止痛針，還有一說是她祖母去年逝世，讓她深受打擊。

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