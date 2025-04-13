李明川自爆「富二代人設」攏係假！求學藏不為人知心酸

李明川新書《善用天賦》讓花漾人生持續綻放。（水靈文創提供提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「全能斜槓天王」李明川7日剛過完50大壽，除了送自己6月紐約行的生日大禮，他也為喜歡他的粉絲準備了一份禮物：是將他過往50年的人生與入行30年的所見所得，重新整理完成新書《善用天賦：追尋自我，花漾人生持續綻放》。

李明川從4歲家裡發生經濟變故造成他自卑的故事說起，造成他較同齡孩子早熟、善於察言觀色，卻因倔強愛面子，國高中進入私立學校就讀，面對班上真正有錢或名門之後的同學，跟大家格格不入的他變得驕縱自傲、蠻橫霸道，在「有錢富二代」的人設下，其實他要靠助學貸款、半工半讀才能完成大學生活。

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李明川新書集入行30年之大成。（水靈文創提供）

《善用天賦》共有4個篇章：《關於我，關於愛》《打造個人IP》《我的娛樂經驗法則》《如何成為造型師》，踏入半百之齡的李明川為自己的各年齡段下註解：「20歲的我武裝自己，以為只要建立安全感就可以為所欲為；30歲的我封閉自己，塞滿工作讓生活充滿挑戰卻麻木不已；40歲的我放飛自己，依靠對人事物的熟悉讓自己順其自然；50歲的我尊重自己，練習跟自己相處並坦然面對所有一切。」

走過憂鬱症、放掉過往的一些不堪，如今的李明川學會和自己相處，也成為很多人想成為的李明川，所以在《打造個人IP》與《如何成為造型師》章節中，他分享了很多有趣的工作經驗，例如對通告大多來者不拒的他，也曾遇過讓他尷尬害羞的通告，那就是「寫真」！

李明川新書《善用天賦》預購禮總值超過4500元。（水靈文創提供）

因為有好幾年時間，市場上盛行出寫真集，只要敢脫敢露都可以出寫真集：「我接過一個不知名模特兒的寫真集，全程造型號稱有八套，但加起來的布料，大概只有平常藝人造型的一套半！幾乎所有的造型都是衣不蔽體或是赤裸上陣。」但讓他印象深刻的是這位寫真女模的兩點非常黑，所以攝影師特別叮嚀李明川要幫她「乳暈加工」、用粉底幫她的乳暈上妝，一心只想趕快化完的他還因為太過急躁，被寫真女模抗議不夠溫柔。

李明川笑說：「所以我常說自己是『無性人』，造型師的工作本來就要有隨時放掉性別的觀念！我們要能夠忽男忽女，能夠不男不女，遇到男藝人時可以跟他稱兄道弟；碰到女藝人你又要可以跟她姊妹情深，所以在工作的時候，健全的心態是很重要的，在眼前的男女都必須先變成無性別，才可以迅速進入專業工作領域，如果一開始就扭捏作態，不但會讓彼此的信任度降低，還會影響到工作品質。」

李明川新書《善用天賦：追尋自我，花漾人生持續綻放》21日出版，14日凌晨0時起預購，寵粉出名的他，特別準備包羅萬象的預購禮給讀者，除了有他手繪印製的購物袋，裡面吃的用的應有盡有，據悉光是贈品的價值就超過新台幣4500元。

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