日本動作男神來台授課！春田純一親授技法 傳承《蒲田行進曲》精神

春田純一（右）親授技法傳承《蒲田行進曲》精神。（社團法人國際舞台文化表演藝術交流協會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕日本經典舞台劇《蒲田進行曲 完結篇：銀之死》今年10月首次在高雄衛武營國家藝術文化中心震撼登場，由日本戲劇界重量級導演錦織一清親自執導，並找來「武打傳奇男神」春田純一主演，再度重現這部描繪演員夢想、犧牲與兄弟情誼的經典現代戲劇。消息一出，立刻成為藝文圈關注焦點。

作為五、六年級台灣觀眾熟悉的「超級偶像」，錦織一清導演不僅在電視、戲劇與舞台劇領域擁有超過40年資歷，更擅長以細膩筆觸刻畫人性，讓《蒲田行進曲》這段跨越銀幕與劇場的故事，在歲月中依舊震撼人心。



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日本動作男神春田純一來台授課，舞台劇《蒲田進行曲 完結篇：銀之死》首度登台。（社團法人國際舞台文化表演藝術交流協會提供）

主辦單位國際舞台表演藝術交流協會（IPAC）與崑山科技大學創意媒體學院攜手展開產學合作，並特別邀請主演本劇的日本動作男神春田純一來台授課，只見他現場親自示範武打動作，帶領學生拆解肢體、節奏與眼神的細節，氣氛熱血沸騰，師生皆大呼過癮！他此次展開跨國藝術技術交流，也提前為舞台劇造勢。

春田純一日前親赴崑山科技大學，與學生面對面分享55年演藝歷程，並現場親授武打動作表演。他說：「電影雖然精彩，但舞台才是真正能與觀眾『呼吸同步』的地方。那種緊張、激昂、羞恥和感動的綜合體驗，是只有舞台能給的能量。」他更形容舞台是「日常生活中體驗不到的緊張感」，即便經歷數十年演出，站上台前仍會心跳加速。他感性談到：「能做自己喜歡的事，是最幸福的事。能靠演戲與武打吃飯，真的非常感恩。」

春田純一（右）親授技法傳承《蒲田行進曲》精神。（社團法人國際舞台文化表演藝術交流協會提供）

除了演講分享，春田純一更親自帶學生排練武打橋段，從拳腳節奏、身形到眼神，一一指導，不少學生驚呼：「這根本是親臨日本劇場排練現場！」現場氣氛熱烈，學生們更直呼：「從電視裡走出來的傳奇正在眼前教我打戲」實在太夢幻。

IPAC理事長黃舒郁強調：「春田老師的分享不只是技術傳承，更讓我們看見藝術背後的初心與堅持。這次合作讓語言不再是隔閡，也象徵台灣新媒體與傳統劇場的嶄新交會。」崑山科技大學創意媒體學院邱國峻院長也指出：「我們希望為學生開啟國際視野與專業技術的雙軌發展，讓年輕世代能在創意與實務中找到自己的舞台。」

《蒲田進行曲 完結篇：銀之死》2025年10月在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院盛大演出，IPAC也將持續透過產學計畫、國際合作，讓更多世界級藝術家進入校園、激發創作能量，打造台灣表演藝術的新高峰。

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