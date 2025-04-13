張雅琴體力過人 晚間9點獨家專訪卓榮泰

《雅琴看世界》主持人張雅琴獨家訪問行政院長卓榮泰。

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨「人民是頭家」政策宣講，12日在新竹市指澤宮壓軸登場，行政院長卓榮泰說，面對美國對等關稅雖暫時有90天黃金時間，行政團隊已提出9大面向、20項措施及880億特別方案，台灣要肩負「反洗產地」重任，MIT（Made in Taiwan）絕對不能有MIC（Made in China）在裡面。

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面對美國總統川普關稅衝擊，年代新聞台《雅琴看世界》主持人張雅琴獨家訪問卓榮泰，節目中談及包括台灣和美國談判11日展開的最新進度，台灣方案是什麼？以及總統賴清德和卓榮泰熱線，每周會議如何進行？90天如何運作？節目中，卓榮泰皆一一回答。

張雅琴說，她當天是在晚間9點專訪卓榮泰，因為在訪問之前，院長就是開會，準備台美視訊談判。

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《雅琴看世界》專訪卓榮泰，將於今（13）日晚間9點在年代新聞台播出。

行政院長卓榮泰昨在新竹強調，會全力防中國洗產地及反傾銷，吸引數千名民眾到場。（記者洪美秀攝）

卓榮泰昨表示，美國對台灣雖暫時維持10％的基礎關稅，但行政團隊已提出9大面向、20項措施，且台美雙方的談判團隊已展開第一次視訊會議。他知道台灣對美國電子產業、資通訊產業、金屬鋼鐵產業以及運輸車用零元件、機械產業輸出非常多，任何關稅調降，對產業經營和經濟都影響非常大；不只工業，農業也會受到很大的衝擊，政府一定會照顧農民，依國家最高需求、最高利益進行談判。

2人專訪內容，將於今（13）晚播出。

此外，美方很在意台灣或其他國家為中國產品洗產地，導致中國產品違規轉運到美國及其他國家，卓榮泰已向全國業者呼籲，站在先進聯盟貿易秩序的國家中，「台灣一定要肩負起反洗產地運動責任，希望經過台灣出口的產品，都是台灣國人的結晶，都是MIT，絕對不能有MIC在裡面，台灣一定要擦亮招牌、打擊冒牌。」

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