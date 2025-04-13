羅智強稱抵押房屋 苦苓虧「小強吸金集團」

罷團宣布羅智強第二階段連署達標，昨他受訪表示所遇到的第一道難關就是糧草告急。（翻攝自羅智強臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕罷團宣布國民黨立委羅智強第二階段連署達標，昨他受訪表示這場不義惡罷之戰，他遇到第一道難關就是糧草告急，妻子決定本週至銀行抵押房產、籌措5百萬元，幫他撐起這場沒有退路的戰役。

不過根據最新財產申報顯示，羅智強及家人名下存款高達1247萬元，罷團痛批他刻意賣慘博同情，民進黨台北市議員林延鳳也嘲諷羅智強「假鬼假怪」裝窮，就是擔心自己被罷免。

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今（13）日上午，作家苦苓亦在臉書發文嘲諷說：「選台北市長？募款；選高雄市長？募款；選桃園市長？募款。」接著說，立委要被罷免了？明明還有1200多萬存款卻去抵押房子，又想要裝可憐募款，「這根本就是『小強吸金集團』！」

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而羅智強昨說，從今年開始把這場罷免當成第三階段投票的規格來應對，走街拜訪、發感謝信、宣傳說明、舉辦活動，財務壓力沉重，更表示罷免團體正式宣布他的第二階段連署達標，代表真正的「熱戰」即將開打，妻子看在眼裡，一直都沒多說什麼，前晚卻對他說，「把房子拿去抵押吧」、「這場仗，你一定要贏。」

對羅智強自稱「糧草告急」，罷團「大安強強滾─罷免羅智強」表示既視感再現，發言人卡謬指出，羅於2022年宣布參選桃園市長時也曾高喊「缺糧草」，短短5天募得1400萬元，但在他退出選戰後，捐款短時間用罄，還傳出高達近千萬元流向同一家公關公司，至今未說明相關合約內容、也未清楚交代帳目，嚴重違反政治誠信。

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