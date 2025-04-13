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何如芸從不碰股票首度下海 驚人慘況曝光

何如芸從不碰股票首度下海 驚人慘況曝光何如芸透露父親的理財模式，深深影響她和胞妹。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台股近日震盪，演藝圈出現不少「受災戶」，從未碰過股票的辣媽女星何如芸，12日發文自曝首度下海投資股市的慘烈經歷。

何如芸在發文一開頭就說從不買股票，自嘲買股票就像抽盲盒，吐露唸大學時股市只有幾千點，爸爸半年內賠了1百多萬，在台電服務的他從此收手，繼續用最保守安穩的方式存錢：「跟會，定存，也絕不貸款。」
父親的理財模式深深影響何如芸和胞妹，「我們安分做我們擅長的工作，不奢求天外飛來的橫財，連買房子都是用現金。」她透露上週股市大怒神，週一一大早，高中同學的群組在8:34開始哀嚎。

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當時，何如芸在睡夢中被吵醒，好奇心在那一刻被開啟，突然很想試試，被數字牽制情緒是什麼感覺，「幾天下來，沒有知識、沒有研究、沒有累積經驗的抗壓能力，確實是很驚人的痛苦」，她發現自己真的不適合玩這遊戲，「晚上看美股，早上起床一路盯著開盤到結束，嚴重睡眠不足又緊張。」
短短一週而已，何如芸臉色灰敗精神不濟，暴瘦3公斤，簡直比任何減肥方式都有效，並透露自己慘樣：「皮膚嚴重缺水蠟黃，深深感悟這種賺錢方式真的不適合女藝人。」因為自認不適合股票，前晚，她才又繼續睡得安穩。

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