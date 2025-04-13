李敏鎬認愛秀智最轟動！假戲真做朴敏英卻見光死

李敏鎬的感情世界也是各界關注的焦點。（達志影像）

〔記者廖俐惠／專題報導〕李敏鎬是韓國演藝圈的黃金單身漢，37歲仍未婚，不過攤開他的情史，曾經認愛「國民初戀」秀智掀起轟動，近年還被爆出與小9歲的MOMOLAND前成員妍雨熱戀，只是雙方否認戀情，稱只是好朋友。

「國民初戀」秀智當年被拍到與李敏鎬約會。（達志影像）

李敏鎬個性低調，也鮮少看他上綜藝節目玩遊戲、聊是非，不過他的感情世界一直都是各界關注的焦點。2011年他與《城市獵人》的朴敏英假戲真做，兩人戀情卻是見光死，傳出因為認愛後，兩人對於外界的關注感到很有壓力，加上工作太忙，因此從戀人退回同事的關係，僅維持5個月就結束了。

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朴敏英曾與李敏鎬假戲真做。（達志影像）

至於他最著名的一段戀情，莫過於與女神秀智的近3年情，兩人在2015年3月被韓媒「Dispatch」爆出在首爾、倫敦約會，十分甜蜜，消息曝光後，經紀公司火速認愛，不少人也都給予祝福。只可惜好景不常，這對明星情侶的戀情在2017年畫下句點。

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