日女子樂團壓軸唱進台北！Faulieu.期待麻辣鴛鴦鍋

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新生代女子樂團Faulieu.昨天（11日）晚間在東京澀谷舉行《Faulieu. “ Voyage!!!! ” Tour 2025》最終場演出，並驚喜宣布將於8月起展開首次巡迴演唱會，壓軸場確定將前進台北，於9月14日（日）在台北Corner House舉行海外首場演唱會，消息一出讓不少台灣樂迷又驚又喜，直喊：「這麼快！？」，沒想到這麼快就能見到她們。

日本新生代女子樂團Faulieu.將在9月14日首度來台開唱。（雅慕斯娛樂提供）

正式加入雅慕斯娛樂後的首次巡迴演唱會，除了日本的宮城、大阪、東京以外，9月14日（日）則確定首度來到台北，四位成員對於台北場相當期待，從好喝的珍珠奶茶、夜市的大雞排、道地的滷肉飯再到麻辣鴛鴦鍋都想一嚐究竟，當鼓手Mimori說想吃火鍋的時候，主唱Canaco在一旁小聲說「可是我不能吃辣耶…」，Mimori隨即說道「那我們就吃鴛鴦鍋吧！」，四位成員對於可以見到台灣歌迷以及吃到美食可說是期待萬分。

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Faulieu.於2023年正式成軍，成員包括主唱兼吉他手Canaco、吉他手Kaho、貝斯手Ayano與鼓手Mimori。短短兩年間，她們就達成500人規模Live House完售的紀錄，展現驚人潛力。以多層次的合奏編排與情感細膩的旋律見長，更曾在Tunecore J-POP排行榜中，在俄羅斯、新加坡、香港等地拿下冠軍寶座，逐漸走出日本、打開國際市場。

日本新生代女子樂團Faulieu.將在9月14日首度來台開唱。（翻攝自臉書）

最新數位單曲《愛的煩惱 愛煩い》搭配KKTV同期跟播的春季檔新劇《子宮戀愛》片尾曲，這是Faulieu.首次為戲劇量身打造的創作，主唱Canaco表示：「這首歌是從『想藉由本能的戀愛找到真正的自己』的角度出發，描寫女主角真摯的心境。」她也期盼作品能為劇情增添溫度與色彩。

隨著新曲發行與巡演公開，官方也同步釋出全新視覺照，四位成員穿上MV中登場的黑色造型，一改以往白色形象，《愛的煩惱 愛煩い》音樂錄影帶已在YouTube上架，更多巡演與台北場詳情，請務必鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。

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