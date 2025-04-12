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超驚悚！「峮峮接班人」腳底滲血 畫面曝光受傷原因成謎

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港童星出身的洗迪琦（小迪），演出過多部港劇，也曾是人氣女子偶像團體AKB48 Team TP的成員之一，來台發展後，加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，因外型亮眼神似「啦啦隊女神」峮峮，被封為「峮峮接班人」。不料，近日在Threads上曬出腳底板滲血的照片，畫面相當驚悚，傷勢引發大批網友擔憂。

「峮峮接班人」洗迪琦常在社群分享日常。（翻攝自IG）「峮峮接班人」洗迪琦常在社群分享日常。（翻攝自IG）

貼文中，可以看見洗迪琦左腳襪子染上鮮血，鞋子內部也佈滿血液。洗迪琦自己也疑惑：「剛剛走路突然踩到不知道什麼東西，腳跟開始痛，脫鞋才發現整個大噴血，馬上去超商買OK绷」，看見愛鞋染上鮮血,，不免有些心疼。傷勢曝光，粉絲紛紛留言關心：「太可怕了吧！是踩到什麼？」、「看起來好嚴重，好好照顧傷口」、「要消毒處理，不然會有二次感染的風險」、「天啊！要去醫院檢查，看需不需要縫合、打破傷風」。

洗迪琦踩到不明物體，腳底滲血。（翻攝自Threads）洗迪琦踩到不明物體，腳底滲血。（翻攝自Threads）

洗迪琦隨後也上傳照片向粉絲報平安，表示自己已經到醫院看急診、打破傷風針，並俏皮的打上「傷兵恢復中」，希望粉絲不要過於擔心。對於踩到的不明物品是什麼，洗迪琦也在留言處回覆：「完全不知道！！！是個不解之謎」。

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